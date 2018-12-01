كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. بنتلي تكشف عن سيارتها "كونتيننتال GT" المكشوفة الجديدة كليا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد مرور عدة أشهر على الكشف عن كونتيننتال GT بفئة الكوبيه، قامت الشركة البريطانية اليوم بالكشف عن الفئة المكشوفة من كونتيننتال GT.

تختلف كونتيننتال GT المكشوفة غن شقيقتها الكوبيه في السقف القماشي القابل للكشف والذي يتوفر بـ7 ألوان مختلفة ويمكن فتحه أو إغلاقه في 19 ثانية حتى سرعة 50 كم/س. تفتخر بنتلي كثيراً بالسقف الجديد وتعد أن كونتيننتال GT المكشوفة الجديدة ستوفر نفس درجة العزل التي وفرها الجيل السابق من كونتيننتال GT كوبيه. بالإضافة إلى السقف طورت بنتلي نظام تدفئة الراكب والذي أصبح الآن أفضل وأكثر هدوءاً.

ميكانيكياً تحمل كونتيننتال GT المكشوفة محرك W12 ثنائي التيربو بسعة 6.0 لتر سينتج قوة تبلغ 626 حصان و 900 نيوتن-متر من عزم الدوران يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي الكلتش من 8 سرعات يسمح لهذه السيارة الثقيلة جداً بالإنطلاق من 0 إلى 100 كم/س في زمن مذهل قدره 3.8 ثانية فقط. قبل أن تصل إلى سرعتها القصوى البالغة 333 كم/س.