اشتري هذا المنزل واحصل على رولز رويس ولامبورجيني مجاناً

الخليج ٣٦٥ نت – يود العديد من الأشخاص أن يمتلكوا عقارات فاخرة قرب أحد السواحل الخلابة للحصول على تجربة إجازة مترفة من حين لآخر، ورغم وجود عدد كبير من العروض المتاحة لتملك هذا النوع من المنازل، إلا أن قليلاً ما يكون أي منها متاح مع رولز رويس كولينان ولامبورجيني أفينتادور مجانية.

في شمال ولاية ميامي الأمريكية، هناك مدينة صغيرة باسم صني آيل بيتش على ساحل المحيط الأطلنطي، حيث نجد هناك مبنى سكني فاخر باسم قصور أكوالينا “Mansions at Acqualina” يضم منزل علوي فخم للغاية يُدعى قصر ديل تشيلو “Palazzo Del Cielo” في الدور 47.

يأتي المنزل مجهزاً بشكل كامل بأفخم أنواع الأثاث والمعدات والأجهزة مثل ستائر الكترونية ومسبح ذي قاع زجاجي، ولكن أكثر ما يميزه هو قدومه مع اثنين من السيارات الفريدة بالفعل، حيث تكون الأولى سوبركار لامبورجيني أفينتادور بما يناسب محبي المتعة والسرعة في شوارع ميامي، ولكن نظراً لميل المالك الجديد نحو أسلوب الحياة المترف والفاخر، ستكون رولز رويس كولينان أيضاً متاحة كالخيار الأبرز.

هذا ورغم أن سعر كلا السيارتين المجانيتين يبلغ 750,000$ (2.81 مليون ريال)، إلا أن منزل قصر ديل تشيلو ذاته متاح بسعر 38 مليون دولار (142.5 مليون ريال).