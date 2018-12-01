تحديد موعد تدشين مرسيدس CLA 2020 الجديدة كلياً

الخليج ٣٦٥ نت – بينما نقترب من موعد الكشف الرسمي عن مرسيدس CLA موديل 2020، تزداد وتيرة الصور التجسسية التي تكشف عن مزيد من تفاصيل الكوبيه ذات الأربعة أبواب.

وحسب مجلة Autocar البريطانية، من المتوقع أن يتم تدشين طراز CLA في 8 يناير المقبل بشكل رسمي خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES في لاس فيغاس، حيث ستكون بديل أكثر أناقة لسيدان A-Class، وهو ما يعني المحافظة على المقدمة المنخفضة لتعطيها مظهر رياضي أكثر.

وعلى عكس التسريبات السابقة، تنوي الصانعة الألمانية إطلاق نسخة شوتينج بريك في الجيل الثاني من CLA، حسب ما رأينا في خطة إطلاقات مرسيدس المستقبلية سابقاً، وهو ما تشير المجلة إلى أن ذلك سيكون خلال فعاليات معرض جنيف للسيارات 2019 في مارس المقبل، على أن تأتي بنفس محركات CLA، والتي سوف تحتوي بدورها على عدد من محركات A-Class الجديدة.

هذا ومن المتوقع أن نرى وجود خيارات وحدات الديزل والبنزين المعتادة مع خيار للدفع الرباعي، لتحصل فئات CLA 35 و45 الأعلى على محركات بقوة 306 حصان و400 حصان.