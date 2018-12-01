كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالسعر والمواصفات.. تعرف على أكثر 7 سيارات "سيدان" مبيعًا في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إليكم في السطور التالية أسعار ومواصفات السيارات الصالون الـ(سيدان) التي سجلت اسمها في قائمة أكثر 7 سيارات مبيعًا هذا العام:-

نيسان صني

سيطرت نيسان صني على قائمة سيارات الصالون "سيدان" الأكثر مبيعًا في مصر خلال الأشهر العشر الأول من 2018، حيث اقتصنت 37.7% من الحصة السوقية.

وتتوفر نيسان صني المجمعة محليًا بثلاث فئات من التجهيزات، وتمتلك جميعًا محرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 108 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

وتبدأ أسعار موديل 2019 الرسمية من 220.000 جنيه وتصل إلى 242.000 جنيهًا.

هيونداي فيرنا

حازت سيارة فيرنا المقدمة من هيونداي الكورية على 25.1% من الحصة السوقية لمبيعات السيدان خلال الأشهر العشر الأول من 2018.

هيونداي فيرنا مزودة بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 106 حصان عند 5800 لفة بالدقيقة، ونوعين من نواقل الحركة الأول يدوي من 5 سرعات والثاني أوتوماتيك من 4 سرعات.

وتقدم جي بي غبور أوتو وكيل هيونداي سيارة فيرنا موديل 2019 بـ5 فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 191.500 جنيه وحتى 196.000 جنيه للفئات المزودة بناقل حركة يدوي و223.900 جنيه للفئة المزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

رينو لوجان

تواصل سيارات رينو الفرنسية تقدمها في السوق المصري بخطى ثابتة، حيث سيطرت أيقونتها "لوجان" على 9.2% من إجمالي المبيعات في عشرة أشهر من العام الجاري.

وتتوفر رينو لوجان في السوق المحلي بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 90 حصان، ونوعين من نواقل الحركة الأول يدوي والثاني أوتوماتيك من 5 سرعات.

وتقدم الشركة الفرنسية 6 فئات من التجهيزات لسيارتها موديل 2019، وتبدأ أسعارها من 190.000 جنيه إلى 202.000 جنيه للفئات المزودة بناقل حركة يدوي؛ وبأسعار تبدأ من 215.000 جنيه إلى 249.000 جنيه للفئات المزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

شيفرولية لانوس

احتلت شيفرولية لانوس المركز الرابع في قائمة أكثر سيارات السيدان مبيعًا بمصر من أول يناير وحتى نهاية أكتوبر 2018، حيث بلغت حصتها السوقية 6.8%.

وتقدم شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفرولية الأمريكية بمصر، سيارتها لانوس بفئة واحدة من التجهيزات مزودة بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 86 حصان وناقل حركة يدوي من 4 سرعات.

وتبدأ الأسعار الرسمية للسيارة موديل 2019 من 168.400 جنيه.

شيفرولية أفيو

احتلت شيفرولية أفيو المركز الخامس في قائمة السيارات السيدان الأكثر مبيعًا بمصر في 2018، ذلك بعدما اقتنصت بمبيعاتها 5.6% من الحصة الإجمالية لمبيعات هذه الفئة.

وتتوفر أفيو المقدمة من شيفرولية الأمريكية بفئة واحدة مزودة بمحرك رباعي السلندرات سعة 1500 سي سي بقوة 86 حصان ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

وتبدأ الأسعار الرسمية لشيفرولية أفيو موديل 2019 من 211.500 جنيه.

هيونداي أكسنت

استطاعت سيارة هيونداي أكسنت أن تحوز على 4% من إجمالي الحصة السوقية لمبيعات السيارات الصالون "سيدان"، واحتلت أكسنت المركز السادس في قائمة الأكثر مبيعًا في 2018.

هيونداي أكسنت متاحة في سبع فئات مختلفة التجهيزات، جميعها مزود بمحرك رباعي السلندرات سعة 1600 سي سي بقوة 125 حصان ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

وتبدأ الأسعار الرسمية للسيارة موديل 2019 من 268.500 جنيه وتصل إلى 294.500 جنيه.

بيجو 301

تمكنت بيجو الفرنسية من خلال أيقونتها 301 أن تحتل المركز السابق في قائمة سيارات السيدان الأكثر مبيعًا بالسوق المصري في الأشهر العشر الأول من 2018، مقتنصة 2.3% من الحصة السوقية.

وتقدم بيجو 301 لعملاء السوق المحلي بفئتين من التجهيزات، وكلاهما مزود بمحرك رباعي السلندرات سعة 1600 سي سي بقوة 115 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات.

وتبدأ أسعار موديل 2018 الرسمية من 270.000 جنيه وحتى 300.000 جنيه.