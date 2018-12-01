“بالصور” أهم السيارات التي تم تدشينها في معرض لوس انجلوس للسيارات 2018

الخليج ٣٦٥ نت – نقدم لكم اليوم دليلنا الشامل لأبرز السيارات التي ظهرت في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2018، حيث فتح المعرض أبوابه للصحفيين بداية من يوم 26 نوفمبر إلى 29 نوفمبر، قبل أن يسمح للجمهور بالدخول بداية من يوم 30 نوفمبر وحتى يوم 9 من الشهر الجاري، كي نشهد العديد من التدشينات والكشف الرسمي عن عدد من أبرز السيارات نستعرضها معكم اليوم.

بورش 911 2020

أول الواصلين إلى لوس أنجلوس للسيارات 2018 هي بورش 911 2020 الجديدة كلياً التي انتظرناها طويلاً.

جيب جلاديتور 2020

قامت جيب لاحقاً بتدشين بيك اب جلاديتور 2020 الجديدة رسمياً.

لينكون افياتور 2020

كما تم تدشين افياتور 2020، وهي أجمل لينكون على الإطلاق ظهرت على مر السنوات الأخيرة.

كيا سول 2020

تم الكشف عن أحدث أجيال كيا سول 2020، ورغم أنها تمتلك مظهر مشابه لجيلها السابق، إلا أنها خضعت للعديد من التغييرات.

مازدا 3 2019

قامت مازدا بتدشين مازدا 3 موديل 2019 الجديدة كلياً رسمياً.

هيونداي باليسايد 2020

تنوي هيونداي الدخول لأول مرة إلى فئة الـSUV الكبيرة مع باليسايد 2020 ذات الثلاثة صفوف من المقاعد التي تكفي 8 أشخاص.

تويوتا افالون وكامري TRD موديل 2020

كشفت تويوتا رسمياً عن افالون وكامري 2020 بتعديلات TRD الرياضية، وهنا نلقي نظرة شاملة عليهما.

نيسان ماكسيما 2020

دشنت نيسان ماكسيما 2020 المحدثة “فيس ليفت”، وهنا نلقي نظرة على كل ما هو جديد فيها.

اودي e-tron GT 2020 النموذجية

قامت اودي بتدشين e-tron GT النموذجية، والتي تأتي على هيئة سوبر سيدان كهربائية بحجم طراز A7 سبورت باك، ومع مظهر هجومي أكثر.