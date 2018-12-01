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“بالصور” أهم السيارات التي تم تدشينها في معرض لوس انجلوس للسيارات 2018

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محمد علي 0 0

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الخليج ٣٦٥ نت – نقدم لكم اليوم دليلنا الشامل لأبرز السيارات التي ظهرت في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2018، حيث فتح المعرض أبوابه للصحفيين بداية من يوم 26 نوفمبر إلى 29 نوفمبر، قبل أن يسمح للجمهور بالدخول بداية من يوم 30 نوفمبر وحتى يوم 9 من الشهر الجاري، كي نشهد العديد من التدشينات والكشف الرسمي عن عدد من أبرز السيارات نستعرضها معكم اليوم.

بورش 911 2020

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أول الواصلين إلى لوس أنجلوس للسيارات 2018 هي بورش 911 2020 الجديدة كلياً التي انتظرناها طويلاً.

جيب جلاديتور 2020

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قامت جيب لاحقاً بتدشين بيك اب جلاديتور 2020 الجديدة رسمياً.

لينكون افياتور 2020

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كما تم تدشين افياتور 2020، وهي أجمل لينكون على الإطلاق ظهرت على مر السنوات الأخيرة.

كيا سول 2020

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تم الكشف عن أحدث أجيال كيا سول 2020، ورغم أنها تمتلك مظهر مشابه لجيلها السابق، إلا أنها خضعت للعديد من التغييرات.

مازدا 3 2019

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قامت مازدا بتدشين مازدا 3 موديل 2019 الجديدة كلياً رسمياً.

هيونداي باليسايد 2020

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تنوي هيونداي الدخول لأول مرة إلى فئة الـSUV الكبيرة مع باليسايد 2020 ذات الثلاثة صفوف من المقاعد التي تكفي 8 أشخاص.

تويوتا افالون وكامري TRD موديل 2020

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كشفت تويوتا رسمياً عن افالون وكامري 2020 بتعديلات TRD ، وهنا نلقي نظرة شاملة عليهما.

نيسان ماكسيما 2020

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دشنت نيسان ماكسيما 2020 المحدثة “فيس ليفت”، وهنا نلقي نظرة على كل ما هو جديد فيها.

اودي e-tron GT 2020 النموذجية

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قامت اودي بتدشين e-tron GT النموذجية، والتي تأتي على هيئة سوبر سيدان كهربائية بحجم طراز A7 سبورت باك، ومع مظهر هجومي أكثر.

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