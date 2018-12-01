“30 صورة” من مشاركة جناح لكزس عبداللطيف جميل بمعرض Vintage 2 في لي برستيج مول

الخليج ٣٦٥ نت – شاركت “لكزس عبداللطيف جميل” بجناحها في معرض Vintage 2 الثاني والذي يعتبر فعالية ثقافية فنية مميزة وتجربة فريدة من نوعها تتيح للجمهور استرجاع ذكريات الزمن.

وقد قامت بعرض العديد من مختلف مقتنيات شركة لكزس قديماً وحديثاً ومنها سيارات ال اس والمفاتيح الخاصة بها وكذلك تطور أجيال سيارات لكزس.

ويقام معرض Vintage 2 في “لي برستيج مول” في التواريخ التالية: 28-29-30 نوفمبر و1 ديسمبر والأسبوع القادم من 6-7-8 ديسمبر ويمكنكم زيارته من الساعة 6:00 مساءً وحتى الساعة 11 مساءً.

ونستعرض معكم هذه الصور التي تم التقاطها من الجناح:-