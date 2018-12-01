كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل االشراء.. تعرف على مواصفات سيارة هيونداي باليسايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة هيونداي عن سيارتها باليسايد الجديدة كليًا، وقبل شرائها يمكنك التعرف على أبرز مميزاتها وهي كالتالي:-

1- المصابيح

تأتي باليسايد بالمصابيح المنفصلة والشبك الكبير وفي المقدمة تظهر المصابيح الممتدة من الأطراف.

2- خاصية الطرق الوعرة

تأتي باليسايد بطول يبلغ 4.98 م وعرض يبلغ 1.97 م وارتفاع يبلغ 1.75 م، في حين يبلغ طول قاعدة العجلات 2.9 م، من أجل السير على الطرق الوعرة.

3- التصميم الداخلي

تتميز باليسايد بالمساحة الكبيرة والمقاعد الـ 8 التي تكفي جميع أفراد العائلة، وفّقت هيونداي في تصميم لوح القيادة وفتحات التكييف بشكل جميل، ولكن تبدو منطقة ناقل الحركة معقدة قليلًا بالكثير من أزرار التحكم بداخلها.

4- الشاشات الرقمية

تأتي باليسايد بشاشة رقمية للعدادات ومعلومات القيادة وأخرى بمقاس 10.25 انش للنظام الترفيهي بالإضافة إلى 7 فتحات USB و16 حامل للأكواب لراحة تامة لجميع أفراد العائلة، وتحمل باليسايد أحدث أنظمة الأمان والتقنيات كونها أفخم سيارات الـ SUV لدى هيونداي.

5- المحرك

زودت سيارة اليسايد بمحرك V6 بسعة 3.8 لتر ينتج قوة تبلغ 291 حصانا و355 نيوتن-متر من عزم الدوران، يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ينقل القوة إلى الإطارات الخلفية أو الإطارات الأربعة حيث تتوفر بالسايد بفئتين مختلفتين لنوع القيادة.