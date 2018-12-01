كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للسائقين.. نصائح هامة لتفادي مخاطر الشبورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الكثير من سائقي السيارات صعوبات أثناء القيادة في الصباح بسبب الشبورة والعوالق المائية بالهواء، لذا يجب اتباع مجموعة من الخطوات والنصائح المهمة لتفادي مخاطر الحوادث:-

الصابون

قد تكون تلك الفكرة شاذة لدى البعض ولكنها فعالة بشكل كبير، وطريقة تطبيقها تكون من خلال فرد طبقة رقيقة من الصابون الجاف على المساحة الداخلية للزجاج الأمامي والخلفي ثم مسحها بقط

التكييف

استخدام مكيف السيارة يكافح تكثف بخار الماء على زجاج السيارة، حيث أنه يسحب الهواء المشبع بالبخار من الداخل ويطرده خارج المقصورة.

DEFOG

تلك التقنية التي تتواجد في معظم أنواع السيارات تغفل البعض عن استخدامها، وهي عبارة عن سخانات دقيقة متصلة بحواف الزجاج الأمامي والخلفي وتعمل على تجفيفه لمنع تكثف البخار.

الصمامات

في بعض الأحيان يكون السبب في الرطوبة بمقصورة السيارة ناجمة من أسباب أخرى غير العوالق المائية بالجو، حيث تكون صمامات التبريد السيارة غير محكمة وبفعل ارتفاع درجة حرارة المحرك تدخل الأبخرة الناجمة إلى داخل المقصورة.

مساحات الزجاج

يجب استمعال مساحات الزجاج بصفة مستمرة أثناء القيادة في الشبورة لمنع تكثفها على الزجاج من الخارج وانعدام الرؤية.

مسافة الأمان

يجب على السائق مضاعفة مسافة الأمان بين سيارته والسيارات في الأمام لتفادي الاصطدامات المفاجئة، كما يجب الامتناع عن الوقوف بالطريق لأي سبب وفي حالة تعطل السيارة يجب إيجاد طريق لإعلام الغير بوجودك مثل إضاءة المصابيح أو إشعال نيران على بعد أمتار من السيارة.

الحارة الوسطى

ينصح خبراء سلامة الطرق بالسير في الحارة الوسطى بالطرق التي تكسوها الشبورة، وذلك تفاديًا للاصطدامات المحتملة بسيارات أخرى متوقفة إلى جانبي الطريق، كما ينصح بعدم تخطي السيارات التي في الأمام.

السرعات المتدنية

ينصح بالالتزام بسرعات متدنية نسبيًا، وعند الوصول إلى نطاق لاتكسوه الشبورة يجب عدم الإسراع حتى لا تفاجأ بدخول منطقة شبورة مجددا بسرعة عالية قد تعرضك للخطر.

مواد قابلة للاشتعال

إذا كانت السيارة محملة بمواد سريعة الاشتعال يجب تفادي دخول منطقة الشبورة وتوقيف السيارة بمكان آمن بعيدا عن الطريق لحين انقشاع الشبورة.