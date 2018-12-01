تشييد فندق كاديلاك الأول من نوعه تمهيداً لإطلاق سيارة XT4 في الشرق الأوسط

الزوّار سيجولون في البناء الفريد من ’كاديلاك‘ بوجود العديد من الأنشطة والفعاليات

سيتم الكشف عن أول مركبة ’كاديلاك XT4‘ خلال الحدث

هذه السنة الرابعة التي تتعاون فيها ’كاديلاك‘ مع المهرجان الثقافي الأضخم إقليمياً

الخليج ٣٦٥ نت – قبل انطلاق المهرجان الثقافي الأضخم إقليمياً ضمن مجال ثقافة الشارع والتي تحمل اسم ’سول دي إكس بي‘ (SOLE DXB)، كشفت ’كاديلاك‘ عن تفاصيل فعالياتها الجديدة والفريدة التي ستقدّمها خلال هذا الحدث البارز والمتمثّلة بمفهوم ’فندق كاديلاك‘ (Cadillac Hotel)، وهو ابتكار مميّز سيشكّل خلفية رائعة لعملية إزاحة الستار إقليمياً عن أول مركبة رياضية متعدّدة الاستخدامات (SUV) مدمَجة من العلامة التجارية، وهي كاديلاك XT4 الجديدة.

يُعدّ ’فندق كاديلاك‘ مفهوماً جريئاً تم ابتكاره خصّيصاً لفعالية ’سول دي إكس بي 2018‘، وسيضم مجموعة من الغرف التي تحوي أنشطة مختلفة حيث يمكن للضيوف التعرّف عليها واختبار عدّة مواضيع متنوّعة تتعلّق بالسلامة والتقنية والتصميم. وسيجري بناء ’فندق كاديلاك‘ وفق موضوع مشابه لمهرجان ’سول دي إكس بي‘ لهذا العام مع لمسة خاصّة من ’كاديلاك‘ كالتي أصبح المشاركون في فعاليات ’كاديلاك‘ متعوّدين عليها لجهة توفير منصّة تجريبية مشوّقة لجميع زوّار المهرجان.

يحوي ’فندق كاديلاك‘ منصّة علوية على سطحه بحيث يمنح زوّار ’سول دي إكس بي‘ فرصة الاستمتاع بمناظر غير مسبوقة بنطاق 180 درجة للمهرجان، إضافة لقضاء أوقات مميّزة مع توافر الضيافة الراقية من ’كاديلاك‘ وفي ظل بيئة مفعمة بالحياة مع الأنغام المميّزة المتواجد ضمن الفندق.

وكانت ’كاديلاك‘ قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أن مهرجان ’سول دي إكس بي‘ سيكون منصّة للكشف عن طراز XT4، أول مركبة رياضية متعدّدة الاستخدامات (SUV) مدمَجة من العلامة التجارية الفاخرة. وسوف تشكّل XT4 انطلاقة لاستراتيجية ’كاديلاك‘ الجريئة المتعلّقة بطرح طرازات جديدة حتى العام 2020. ويستهدف الطراز الجديد شريحة من الشبّان كثيري التنقّل من الفئة الراقية والذين يستقطبهم عادة هذا المهرجان السنوي الذي يقام على مدى ثلاث ليالي ويومين.

حول هذا، قال كريستيان سومر، المدير الإداري في ’كاديلاك الشرق الأوسط‘: “انطلقنا في رحلتنا التجريبية العام الماضي مع فعاليتنا ’رسائل إلى آندي وارهول‘ لتحقيق تفاعل أعمق مع الزوّار، ونحن نستمر على هذه الأسس بحثاً عن أساليب جديدة للارتقاء بما نقوم به فيما يخص الاتصال المباشر لعلامة كاديلاك بالجمهور. وفي العام 2018، ارتكزنا على ما تعلّمناه وأعدنا تصوّر طريقة إطلاق المنتجات من علامة تجارية بقطاع السيارات، للوصول الآن إلى ما نعتبره عملية إطلاق فريدة من نوعها في قطاعنا خلال فعالية تتميّز بكون ’كاديلاك‘ هي علامة السيارات الوحيدة المنخرطة فيها.”

بعد عامين متتاليين تكلّلا بالنجاح الكبير، أعلنت علامة السيارات الفاخرة في العام 2017 عن اتفاقية طويلة الأمد تمتدّ لثلاث سنوات تربطها مع المهرجان الثقافي السنوي المميّز الذي يجمع بين الأزياء والفنون، وسوف تستمر هذه العلاقة حتى عام 2019.

شهدت ’كاديلاك‘ مرحلة تغيّرات كبيرة في التوجّهات خلال السنوات الثلاث الماضية – معتمدة على التصميم المتطوّر والتقنيات الحديثة والشخصية الحقيقية التي تجذب الأفراد من الأفكار الحرّة المستقلّة. وابتداءً مع إطلاق أول مركبة XT4 في شهر ديسمبر، سوف تجلب ’كاديلاك‘ طرازاً جديداً إلى الأسواق كل ستة أشهر – أي ما مجموعه خمس عائلات من المركبات خلال فترة سنتين فقط.