الشركة العربية لتجارة المواد البترولية “أبسكو” وشركة “تي إم ترايدينغ” تطلقان أعمالهما رسمياً في مصر

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت كلا من الشركة العربية لتجارة المواد البترولية “أبسكو” وشركة “تي إم تريدينغ” عن إطلاق أعمالهما رسمياً في الأسواق المصرية بموجب الوكالة الحصرية التي حصلت عليها شركة “تي إم تريدينغ” لتوزيع زيوت “APSCO” في جمهورية مصر العربية.

جاء هذا الاعلان الرسمي في الحفل الذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة حضره من الجانب السعودي الأستاذ/ محمد علي علي رضا العضو المنتدب لشركة “أبسكو” والأستاذ/ خالد صلاح الطيب مدير عام الزيوت والتشحيم، ومن الجانب المصري الأستاذ/ طارق موسى رئيس مجلس إدارة “تي إم تريدينغ” والأستاذ/ احمد طارق المدير العام، إضافة إلى عدد كبير من الموزعين وكبار التجار المهتمين، إضافة إلى ممثلي الإعلام والصحافة المصرية.

وفي الكلمة التي ألقاها الأستاذ/ محمد علي رضا أعرب عن اعتزاز الشركة العربية لتجارة المواد البترولية “أبسكو” بتعزيز أعمالها خارج المملكة من خلال تعيينها شركة متمرسة تملك كل المقومات لتكون شريكاً ناجحاً في جمهورية مصر العربية.

خاتما كلامه: “سنقدم كل الدعم التقني والمساندة لشريكنا الجديد لضمان نجاح اعماله وتحقيق طموحاتنا واهدافنا المشتركة، كما سنعمل على تلبية طلبات واحتياجات السوق المصري لمنتجات أبسكو.”

وأضاف قائلا: ” مع استكمال تعييننا لعدد من الموزعين المحليين بكافة محافظات الجمهورية التي وصل عددهم حتى الآن 9 موزعين معتمدين في المناطق التالية: سوهاج، اسيوط، المنيا، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، القاهرة، المنوفية والشرقية نستطيع القول أننا نسير وفق خططنا الاستراتيجية بالتوسع والانتشار للوصول إلى كافة العملاء بكافة مناطق الجمهورية.”