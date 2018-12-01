عبد اللطيف جميل تتحضر لإطلاق لكزس UX في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – يترقب المهتمين بقطاع السيارات الفاخرة وكذلك عشاق لكزس في المملكة باهتمام كبير موعد إطلاق السيارة الجديدة لكزس UX والتي تألقت قبل عدة أشهر في معرض نيويورك الدولي للسيارات 2018 وكان أول ظهور لنسختها الاختبارية لأول مرة في معرض باريس الدولي للسيارات عام 2016 وتم تصميمها في مركز التصميم الأوروبي للكزس ED2.

لكزس UX هي آخر ما أنتجته لكزس في عالم السيارات الفاخرة صغيرة الحجم، والتي يمتزج في تصميمها الطابع الرياضي والخطوط الانسيابية الحادة التي تظهر بوضوح تصميم السيارة المفعم بالقوة والحيوية بخطوط انسيابية تمتد على جوانب السيارة و منحت السيارة من الأمام الشبك المغزلي الرياضي والذي يعبر عن روح التصميم الجديدة للكزس، والذي بات صفة مميزة لكل سيارات لكزس الفاخرة. الأضواء الأمامية ثلاثية ونحيلة من نوع LED مدمج فيها الأضواء النهارية، أما الأضواء الخلفية فتنساب بجمالية عالية على كامل خلفية السيارة مع جناح مدمج مع السقف في أعلى النافذة الخلفية مع قاعدة للصدام الخلفي بلون أسود فيها لمسات من الكروم الفاخر.

من الداخل التصميم أكثر من رائع، حيث يتميز بتصميم جديد ومختلف كليا عن باقي سيارات لكزس بتصميم مستوحى من روح الضيافة والحرفية المهنية في التقاليد اليابانية الراقية مع شاشة عريضة في منتصف التابلوه ولوحة للتحكم باللمس على جانب الكونسول، التي تسمح للسائق بالوصول إلى محتويات الشاشة بكل يسر وسلاسة. لكزس UX تعتبر أصغر سيارة كروس تنتجها لكزس، وتعتمد على قاعدة عجلات GA-C ومن المتوقع أن تتوفر السيارة UX بمحرك 4 سلندر سعة لترين يولد قوة 168 حصان. وتم تجهيز السيارة بعلبة سرعة من نوع CVT، كما تتوفر أيضا بفئة رياضية F Sport بلمسات خارجية وداخلية خاصة ونظام تعليق وجنوط رياضية مميزة.

يذكر أنه متوقع أن يتم إطلاق لكزس UX في مركز لكزس الرياض منتصف شهر ديسمبر 2018.