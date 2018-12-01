الأجزاء التي يجب فحصها عند ضعف إضاءة السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – مع مرور الوقت تتعرض السيارة للأعطال لأسباب متعددة، منها انتهاء العمر الافتراضي لأجزائها، أو تلف أجزاء نتيجة الاستعمال السيء وغيره، ومن الأعطال المعتادة التي قد تحدث للسيارة، أعطال في منظومة الكهرباء، فأحياناً وأثناء قيادة السيارة في إحدى الرحلات قد تلاحظ انخفاض أو ضعف في منظومة الكهرباء الخاصة بالسيارة.

ما ينعكس على ضعف إضاءة المصابيح الأمامية، وقد تتطور إلى حد توقف السيارة بالكامل لإشكاليات كهرباء السيارة، وينصح الخبراء في حال التعرض إلى مثل هذه المواقف التوجه إلى فني كهرباء، لفحص الأجزاء الكهربائية في السيارة.

ومن الأجزاء الهامة في السيارة المسؤولة عن تشغيل منظومة الكهرباء هو الدينامو أو المارش، لذا يبدأ الفني بفحص ومراقبة السير الخاص بالدينامو في السيارة، والتأكد من عدم تعرض هذا الجزء في السيارة لأي أعطال، كما ينصح بقياس الجهد الناتج عنه من خلال بعض الأجهزة التي تزود بها مراكز الصيانة.

كذلك من الأجزاء الهامة التي يجب فحصها، الكابلات الخاصة ببطارية السيارة، حيث يجب التأكد من عدم وجود أي قطع في وصلات الأسلاك أو الوصلات الأخرى الرابطة بين أقطاب البطارية الخاصة بالسيارة، وقياس قوة بعض الأجهزة المسؤولة عن الكهرباء في السيارة عن طريق جهاز الافوميتر.

حيث يتم قياس جهد البطاريه لمعرفة قوتها وكفاءتها، وفي حالة إذا كانت البطارية الخاصة بالسيارة تعمل بشكل جيد، فإن هذا غالباً ما يعني وجود إشكالية في الكابلات أو الأقطاب الخاصة بالسيارة، ويقوم الفني بصيانتها.