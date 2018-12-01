أسباب خروج دخان أبيض من غطاء زيت المحرك وأضراره على السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – مع مرور الوقت يتعرض محرك السيارة للأعطال مثل أي جزء آخر في السيارة، ومنها خروج دخان أبيض من فتحة غطاء الزيت في السيارات.

تسمى هذه المشكلة بالنفخ الجانبي للمحرك، وهو مجموعة من غازات العادم الضارة والتي تتسرب إلى داخل المحرك، وتدخل إلى قنوات الزيت والكارتير من خلال حلقات المكبس، وتتجمع بصورة كبيرة وتضغط على المحرك من الداخل، وتخرج عند فتح غطاء الزيت إلى خارج المحرك، وتؤدي هذه الغازات إلى أضرار عديدة للمحرك.

ومن الأضرار التي يتسبب فيها النفخ الجانبي، فقدان الضغط داخل المحرك، وتلوث زيت المحرك وسرعة تلفه، وسخونة وتمدد المكابس، وخدوش على جدران الأسطوانات.

وتتعدد أسباب هذه الظاهرة الضارة في المحرك، ومنها انسداد حلقات الزيت، وفي حال تركيب حلقات المكبس بشكل غير صحيح معكوس، وتلف أو تآكل في بطانة الأسطوانات والشنابر، تلف ميكانيكي للمكبس، وجود مشكلة في بلف التبخير.

وحتى لا تتفاقم المشكلة يجب التوجه إلى مركز صيانة للاطمئنان على سيارتك وفحص مشكلة النفخ الجانبي وخروج الغازات من غطاء الزيت، كما يجب فحص ضغط المحرك.