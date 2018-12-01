كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة "فورمولا 1" تبث سباقاتها على الإنترنت ابتداءا من موسم 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع بداية موسم 2018 القادم من بطولة فورمولا 1 ستطلق اللجنة المنظمة للبطولة خدمة بث مباشر على الانترنت لسباقات وجولات البطولة لأول مرة في تاريخها، حيث سيتم إطلاق هذه الخدمة باسم F1 TV، وستكون خدمة غير مجانية بتكلفة تتراوح من 8 إلى 12 دولار شهريا.

ولجعل هذه الخدمة أكثر تميزا عن القنوات الرياضية الناقلة للبطولة، سيتم استخدام الاشتراك الشهري لكل عميل على عدد كبير من الأجهزة المحمولة بدون اي تكاليف إضافية، كما سيتم إطلاق تطبيق خاص بهذه الخدمة يمكن من خلاله مشاهدة السباقات التأهيلية لكل جولة، وأيضا التجول في أي وقت بين الكاميرات الصغيرة المدمجة بكل سيارة كل سائق لمشاهدة السباق من وجهة نظر السائق.

كذلك سيتم إطلاق هذه الخدمة في البداية بعدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية، وسيتم زيادة هذه اللغات في مواسم لاحقة، كما ستضم الخدمة جزء خاص لمشاهدة الحلبة من أكثر من كاميرا والتنقلب بينهم بشكل سريع في أي وقت خلال السباق.