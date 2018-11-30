بورش 911 قد تتحول إلى سيارة SUV!

الخليج ٣٦٥ نت – لاقت بورش العديد من الانتقادات من عشاق سياراتها الرياضية عندما بدأت في إنتاج SUV كايين عام 2002، رغم أن الجميع علم لاحقاً مدى أهمية هذا القرار في تحسين مبيعات الشركة.

حيث حصلت كايين على شعبية هائلة حول العالم، لتظل بعد ثلاثة أجيال أحد أكبر مصادر الربح للصانعة الألمانية، ما أدى إلى زيادة الشركة مجموعة موديلاتها SUV بتقديم ماكان الأصغر.

تأتي كل من ماكان وكايين مع لمسات تصميمية مستوحاة من طراز 911 الأيقوني، ولكن يبدو أن بورش قد يكون لديها بعض الخطط لتحويل سيارتها الرياضية الأبرز إلى SUV.

حيث خلال لقاء مجلة Autocar مع أحد أعضاء مجلس إدارة بورش للتسويق والمبيعات، ديتليف فون بلاتن، تم سؤاله عن إمكانية إنتاج الصانعة الألمانية لكروس أوفر أو SUV مستندة على 911 الرياضية، ليجيب بلاتن قائلا أنها “فكرة جيدة”.

أضاف بلان قائلاً: “تُعد 911 هي النقطة المركزية لكافة تصميمات بورش، حيث يمكننا رؤية تأثيرها بمختلف الموديلات الأخرى، ولكن تحويلها إلى SUV قد تكون فكرة سديدة، رغم أنها لن تكون موديل إنتاجي تقليدي بالطبع، فسوف تكون محدودة للغاية ومخصصة لسوق صغير من المتحمسين لها”.

هذا وفي حالة قررت بورش إنتاج 911 SUV، فسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق اسم 911 الشهير على سيارة مختلفة الشكل، رغم أن التساؤلات التي يثيرها هذا الأمر قد تتعلق بإذا ما ستكون هذه الكروس أوفر مخصصة للطرق أم عالية الأداء، وذلك بالطبع، في حالة تم إنتاجها.