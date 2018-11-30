كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أودي تكشف عن أيقونتها "E-Tron GT" الإختبارية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد سنوات من التطوير والعمل وراء الكواليس أزاحت أودي أخيراً الستار عن E-Tron GT الاختبارية، منافسة تيسلا موديل S القادمة.

في الواقع تختلف أودي E-Tron GT عن التصميم المتوقع قليلاً حيث تأتي المقدمة هادئة ومألوفة وكأنها مستمدة من واجهة أودي TT بينما يأتي تصميم السيارة العام مقتبساً من A7، وتتميز E-Tron GT برفارف عريضة وغطاء صندوق أمامي منخفض قليلاً، وبالتدقيق في عناصر التصميم نجد أن أودي وصعت بصماتها بإتقان مثلما نشاهد علامة GT التي تبدو كالبرق في المصابيح الأمامية. وتبدو E-Tron GT بشكل عام أقرب إلى سيارة إنتاجية منها إلى سيارة أختبارية ما يرجح أن أودي تنوي إطلاقها في وقت قريب.

تشارك أودي E-Tron GT الكثير مع قريبتها بورش تايكان، بدءاً من حزمة البطاريات سعة 90 كيلوواط ساعة ونظام شحن فائق السرعة بجهد 800 فولت يشحن 80 بالمئة من البطارية في 20 دقيقة فقط، وتحمل السيارة محركين كهربائيين واحد على كل محور لتتمكن E-Tron GT من التسارع من 0-100 كم/س خلال 3.4 ثانية فقط. ويمكنها قطع 362 كيلومتر بالشحنة الواحدة.

قبل أن تصل أودي E-Tron GT إلى الطرقات سوف يسبقها وصول e-tron الأساسية، وستأتي كذلك سيارة هاتشباك كهربائية من أودي إلى جانب العديد من السيارات الكهربائية.