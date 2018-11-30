كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيب تكشف عن سيارتها "جلاديتور" أقوى بيك أب متوسطة الحجم! (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد الكثير من الإنتظار، كشفت جيب عن جلاديتور 2020 الجديدة كلياً، وذلك خلال مشاركتها في معرض لوس أنجلوس لهذا العام.

يبلغ طول السيارة 5,181 ملم، أي أنها أطول من رانجلر بـ 787 ملم. ووضعت على قاعدة عجلات بطول 3,480 ملم, أطول من رانجلر بـ 492 ملم. بينما يبلغ طول الحوض الخلفي للسيارة 1,254 ملم.

تأتي جلاديتور بـ 4 فئات رئيسية وهي: Sport و Sport S و Overland وأخيرا Rubicon. حيث تختلف كل فئة بإضافاتها الخارجية والداخلية المختلفة بكل تأكيد مثل رانجلر. وتأتي الفئة العليا من جلاديتور “Rubicon” بزوائد بعرض 2 إنش، نظام تعليق مخصص للطرق الوعرة من FOX، عجلات خاصة للطرق الوعرة من نوع Falken M/T، وعتبات جانبية. مع إمكانية طلب السيارة بصدامات مصنوعة من الحديد.

وبالمقارنة مع رانجلر فإن جلاديتور تمتلك محاور وعكوس أكبر، مكابح أكبر، و نظام تعليق أقصر ومناسب للطرق الوعرة. وتستطيع السيارة حمل وزن 725 كجم في الحوض الخلفي كحد أقصى، وقدرة سحب قصوى تصل لـ 3,470 كجم. بالإضافة الى قدرة دخولها للماء حتى عمق 76 سم.

ميكانيكياً، تمتلك جلاديتور محرك V6 Pentastar سعة 3.6 لتر بقوة 285 حصان و 352 نيوتن-متر من عزم الدوران مرتبطة بناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو أوتوماتيكي من 8 سرعات.

بالإضافة الى امكانية طلب السيارة إما بسقف ثابت، أو بسقف متحرك قابل للإزالة وكذلك مع الأبواب.