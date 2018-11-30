بي ام دبليو X7 تظهر ضخامتها وفخامتها في لوس أنجلوس

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بي ام دبليو مؤخراً عن X7 بثلاثة أصفف مقاعد، واليوم وصلت إلى معرض لوس أنجلوس للسيارات 2018 قبل إطلاقها بالأسواق في ربيع 2019.

بي ام دبليو X7 تحظى بتصميم خارجي أكثر قوة وصرامة من موديلات SUV الأخرى للشركة، خاصة بفضل شبكة التهوية العملاقة التي تجذب الأعين في الأمام، بينما تحتل مصابيح أمامية LED نحيفة الجزء العلوي من المقدمة، كما قام المصممون بجعل الباب الخلفي أكبر من الأبواب الأمامية لتسهيل الدخول إلى الصفوف الثانية والثالثة من المقاعد.

الأداء والقوة

توجد عدة نسخ للموديل، الأولى X7 xDrive40i بسعر أمريكي 73,900 دولار مايقارب (277,000 ريال)، والثانية xDrive50i بسعر 92,600 دولار مايقارب (347,000) ريال، وتأتي الأولى بمحرك تيربو سعة 3.0 لتر بست سلندرات مستقيمة بقوة 335 حصان وعزم دوران 447 نيوتن.متر، ما يسمح بتسارع السيارة إلى 96 كلم\س في 5.9 ثانية، بينما تأتي الثانية بمحرك تيربو مزدوج سعة 4.4 لتر بثمان سلندرات، بقوة 456 حصان وعزم دوران 649 نيوتن.متر، ما يسمح بتسارع السيارة إلى 96 كلم\س في 5.2 ثانية.

المحركان متصلان بجير أوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع رباعي، كما يأتي الموديل بقفل تفاضلي خلفي لنسخة 50i وحزمة اختيارية للتضاريس الوعرة والتوجيه الديناميكي، ونظام تعليق هوائي قياسي.

كما ستقدم بي ام دبليو نسختي ديزل للموديل، الأولى 30d بمحرك 3.0 لتر بست سلندرات مستقيمة بقوة 261 حصان وعزم دوران 620 نيوتن.متر، بينما تأتي نسخة M50d بمحرك تيربو رباعي سعة 3.0 لتر بقوة 395 حصان وعزم دوران 760 نيوتن.متر.

الداخلية وتقنيات السلامة

داخلية X7 واسعة وفاخرة كما هو متوقع، بتصميم عصري رقمي للوحة العدادات بطول 12.3 إنش، بجوار شاشة عرض المعلومات الترفيهية بطول 12.3 إنش كذلك، وحزمة من الأزرار والضوابط على الكونسول الأوسط، كما تأتي السيارة بنظام تحكم في الجو بأربع مناطق مختلفة بشكل قياسي لضمان راحة جميع الركاب، وسقف شمسي بانورامي للسماح بالضوء الطبيعي للدخول إلى المقصورة.

حقيبة السيارة تسع 1,376 لتر، مع ازدياد الحجم إلى 2,560 لتر عند طي المقاعد الخلفية، كما تتمتع X7 بعدد واسع من تقنيات مساعدة السائق الحديثة، مثل رصد النقطة العمياء والتحذير من مغادرة حارة الطريق والتحذير من الارتطام الخلفي، والتحذير من الارتطام الأمامي والتذكير بحدود السرعة والمساعدة على ركن السيارة والبقاء داخل حارة الطريق وغيرهم.



