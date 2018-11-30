وزير النقل: الجسر البري الذي سيربط بين المملكة ومصر “قيد الدراسة”

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن الدكتور “نبيل العمودي” وزير النقل خلال مشاركته بمؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا ” Cairo ICT 2018″، أن الجسر البري بين مصر والسعودية قيد الدراسة بالإضافة إلى أن هناك مناقشة تدور بين البلدين، كما تسعى المملكة إلى تطوير الموانىء البحرية وتطبيق أنظمة للمراقبة؛ سعياً منها لتكون مركزًا للخدمات اللوجستية في صناعة النقل، وذلك كالتالي:

نظام لرصد مخالفات السيارات وإرسالها على الجوال إلى السائق.

نظام لمراقبة وتتبع حركة الشاحنات على مستوى المملكة.

كما تحدّث “العمودي” عن مشروع قطار الحرمين السريع الذي جاء بطول 450 كم و5 محطات جرى مراعاة الطابع الإسلامي في تصميمها، وسرعة تصل إلى 300 كم/ س، بثلاث رحلات أسبوعيًا في الوقت الحالي.