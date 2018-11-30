بدء العمل بنظام المرور الجديد للمخالفات والعقوبات المقررة على مرتكبيها

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح “اللواء محمد بن عبدالله البسامي” مدير الإدارة العامة للمرور، أنه تم بدء العمل بالتصنيف المعدل لمخالفات نظام المرور والعقوبات المقررة على مرتكبيها، والمواد المنظمة لتحديد قيمة الغرامات المالية، وإجراءات متابعة المتخلفين عن سداد العقوبات المالية المستحقة عليهم بتاريخ 1440/3/19هـ، وذلك بعد استكمال جميع الترتيبات النظامية والتقنية لتنفيذ نظام المرور المعدل والمعتمد بالأمر السامي رقم 115 وتاريخ 5/ 12 / 1439 هـ. إقرأ أيضاً: مدير المرور يرد على 25 سؤال عن التعديلات المرورية ودعى “البسامي” سائقي المركبات وغيرهم من مستخدمي الطرق الالتزام بقواعد تنظيم السير ومراعاة حقوق الآخرين التي كفلها نظام المرور ولوائحه.

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