إنشاء بوابات إلكترونية للأنفاق بالمملكة تفادياً للغرق وتضرر السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – وجّه “الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز” أمير المنطقة الشرقية، بإنشاء بوابات إلكترونية للأنفاق بوضعها قبل بداية كل نفق لتحويل مسار المركبات إلى المسارات المحلية؛ تفادياً لوقوع أضرار لأصحاب المركبات وذلك بالتنسيق مع مرور المنطقة والدفاع المدني.

وأوضح “المهندس فهد بن محمد الجبير” أمين المنطقة الشرقية، أن كمية الأمطار التي شهدتها المنطقة أول أمس بلغت 125 مم خلال خمس ساعات فقط، فيما بلغت كمية الأمطار التي تم تصريفها عبر محطات تصريف مياه الأمطار في الحاضرة 4 مليون متر مكعب، لذا تعمل الأمانة حالياً على إعداد الدراسة لهذه البوابات الإلكترونية بالتنسيق مع مرور المنطقة والدفاع المدني.