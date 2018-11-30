هل استخدام منبه السيارة بشكل متكرر يعدُّ مخالفة مرورية؟

الخليج ٣٦٥ نت – نوهت الإدارة العامة للمرور السعودي على أن استخدام منبه المركبة بشكل مزعج يتنافى مع الآداب العامة، وكان ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، كالتالي:
“استخدام منبه المركبة بشكل مزعج يتنافى مع الآداب العامة ويُعَد مخالفة مرورية، كما ورد بجدول المخالفات رقم (٢)”.
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