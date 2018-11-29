طفل تبوك يتسلم سيارة مرسيدس طلبها من ولي العهد

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نشره الفنان “فايز المالكي” لطفل يجلس على سيارة مرسيدس كان قد طلبها من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لمنزل أحد المواطنين بتبوك، وقد أجابه ولي العهد: “على خشمي.. أبشر”.

وأوضح المواطن “محمد العطوي” والد الطفل في المقطع، أنه تبرع بكامل قيمة السيارة لصالح دفع دية قريب له محكوم عليه بالقصاص، وأضاف أنه قام بتسليم السيارة للجنة المختصة بجمع دية المحكوم عليه للتصرف فيها.