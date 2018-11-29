عرض هيونداي الوعلان على تقسيط سانتافي 2018

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة الوعلان للتجارة بالتعاون مع الأهلي التأجيري “NCB” عرضاً على هيونداي سانتافي بقسط شهري 1,725 ريال سعودي. ويأتي هذا تحت شعار “أفضل عروض التمويل في نهاية العام”. صورة العرض:

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