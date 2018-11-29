تعرف على الغرامات المفروضة على متجاوزي الطرق عند الإشارات أو النقاط المرورية

الخليج ٣٦٥ نت – نشر المرور السعودي الغرامات المفروضة على التجاوزات المرورية وذلك ضمن التعديلات الجديدة للمخالفات المروية والتي نصت عليها المادة “68” من نظام المرور، وكان ذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإلكترونية كالتالي: غرامة تتراوح ما بين “150 – 300” ريال حال قيام السائق بتخطي عدة مركبات أمام إشارات المرور أو نقاط الضبط الأمني باستخدام كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف.

غرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 900 ريال حال إعطاء الأفضلية للمركبة القادمة من اليمين عند الوصول إلى تقاطع متساوي الأفضلية في آن واحد وعندما لا يكون هناك إشارات أولوية، وأيضاً على كل من لا يعطي الأفضلية للمركبات التي على الطرق الرئيسية حال عدم وجود إشارة أفضلية.

غرامة تتراوح مابين “500 – 900” ريال حال عدم إعطاء أفضلية المرور لوسائل النقل العام، كالقطارات أو الحافلات وما في حكمها حال سيرها على المسارات المخصصة لها.

غرامة لا تقل عن 500 ولا تزيد على 900 ريال حال عدم إعطاء الأفضلية للمركبات التي بداخل الدوار، وقيادة المركبة داخل الأنفاق من دون إضاءة أنوارها، وعدم إعطاء أفضلية المرور في ملتقيات الطرق أو تقاطعاتها لسائق المركبة المتقدم على غيره حال عدم وجود لوحات تنظم ذلك.

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