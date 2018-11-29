كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيسان تزيح الستار عن سيارتها الجديدة "ماكسيما 2019" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة نيسان رسميًا الستار عن سيارتها الجديدة "ماكسيما 2019" بالتحديثات الجديدة لأول مرة في معرض لوس أنجلوس للسيارات.

التحديثات الخارجية تظهر بوضوح في المقدمة والمصابيح الجديدة وبعض التعديلات في الصدام والشبك ومصابيح الضباب التي تأتي محاطة باللون الأسود، بينما تظهر في الخلفية عبر المصابيح كذلك ومخارج العادم الرباعية والتصميم الكلي بشكل عام. حصلت الفئة الأعلى SR على جناح جديد هي الأخرى بالإضافة إلى خيارات جديدة من الجنوط لجميع الفئات.

الداخلية من جهة أخرى حصلت على تحديثات في المواد المستخدمة لتصبح أفضل وأفخم بالإضافة إلى سماعات مدمجة في A Pillar، واستخدام الكنتارا في أجزاء مختلفة من السقف والمقاعد وأخيراً نقشات جديدة للمقاعد وخيارات متعددة من ألوان التطريز.

ميكانيكياً تتوفر ماكسيما 2019 بنفس المحرك وهو محرك V6 بسعة 3.5 لتر ينتج قوة تبلغ 300 حصان و 353 نيوتن-متر من عزم الدوران، يرتبط الحرك بناقل حركة CVT Xtronic، ومن المتوقع أن تصل ماكسيما 2019 المحدثة إلى أسواقنا المحلية نهاية الربع الأول من 2019.