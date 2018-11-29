مجموعة تأجير تفتتح أحدث مراكز سيارات MG البريطانية العريقة بمدينة الرياض وتكشف الغطاء عن طراز MG6 الجديد كلياً

الخليج ٣٦٥ نت – إحتفلت مجموعة تأجيرالوكيل الحصري لسيارات MG، بافتتاح أولى مراكزها بالعاصمة السعودية الرياض، والذي تبلغ مساحته أكثر من 1800 متر مربع، الواقع على طريق خريص الرئيسي والأكثر أهمية في العاصمة، بحضور الدكتورصالح ملائكة رئيس مجلس إدارة مجموعة تأجير والسيد مات لي نائب المديرالعام لشركة سايك المالكة للعلامة التجارية ام جي (MG)، والمدير العام لشركة سايك الشرق الأوسط السيد/ توم لي، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تأجير المهندس عمر هندي، والرئيس التنفيذي للعمليات المهندس حزم جمجوم.

يأتي إفتتاح هذا المركز تنفيذا لخطط الشركة الإستراتيجية بالتوسع التي إعتمدتها لتوفير خدمات إستثنائية لعملائها في كل من جدة والرياض والدمام، وذلك من خلال إفتتاح العديد من المراكز ألحديثة، بالإضافة الى توفير خدمات متكاملة، تضمن أعلى درجات الراحة للعملاء.

بهذه المناسبة، شدّد المهندس حزم جمجوم مدير العمليات بمجموعة تأجير، على أهمية هذا المركز الجديد، وما يمثله لعملاء MG في مدينة الرياض والمناطق القريبة منها. وفي خطابه الإفتتاحي الذي حضره أيضا ممثلو الوسائل الإعلامية وعدد من العملاء المدعوين وكبار مدراء شركة SAIC العالمية المالكة لعلامة MG، تحدث قائلاً: “إن علامة MG التي تحمل إرثا عريقا يمتد لأكثر من 100 عام، كان أحد الأسباب التي دفعت مجموعة تأجير للحصول على وكالتها بالمملكة، كما أن الجدوى الإقتصادية لأسعار طرازاتها مناسبة جدا للمستهلك السعودي، مما شجعنا على تعزيز وجودنا في سوق السيارات بالمملكة” وأضاف: “سوف تعزّز MG6 الجديدة كلّياً سمعة العلامة بالسوق السعودي وتساعدنا على تقديم الخدمات المتكاملة لها بتوفير مستويات عالية من الإعتمادية والقيمة المالية الرائدة ضمن قطاع السيارات، ولذى فإن عملاءنا بالمملكة سيعبّرون بوضوح عن تقديرهم لمجموعة MG على إطلاقهم هذه الطرازات جيدة التجهيز والمتقدّمة تقنياً، وهذا الطراز من الجيل الجديد سوف يبرز بقوّة ضمن قطاع سيارات السيدان الأساسي في المملكة، وسيساعدنا على تحقيق هدفنا بزيادة حصّتنا السوقية”، وأختتم قائلاً: “أنا على ثقة أن مركزMG الجديد هذا سيتيح لنا خدمة عملائنا بشكل أفضل، على أن نتبعه بإفتتاح مراكز مماثلة في باقي مدن المملكة إن شاء الله”.

من جهته أعرب السيد توم لي المدير التنفيذي لشركة SAIC موتورز الشرق الأوسط، عن إعتزاز الشركة بتعزيز علامة MG بالمملكة من خلال وكيلها المعتمد مجموعة تأجير، مؤكدا على مساندة الشركة بكل إدارتها للمساهمة في توسع أعمال MG بالمملكة للوصول الى عدد كبير من شرائح العملاء، مضيفا: ” إفتتاح مركز رئيسي بالعاصمة السعودية الرياض سيشكل نقطة تحول هامة لشركة SAIC موتورز ومجموعة تأجيرعلى حد سواء، ونؤكد أن إختيار مجموعة تأجير كان الإختيار الطبيعي والأفضل بالنسبة لنا كشريك في المملكة العربية السعودية الذين يملكون الخبرة والمعرفة التامة بسوق السيارات السعودي، نحن نشهد نمواً إيجابيا على الصعيد العالمي، ونرى المملكة العربية السعودية كسوق مهم جداً لعلامة “MG”. ومع مجموعة تأجير نحن ملتزمون بتقديم أعلى المستويات من أجل إرضاء العميل من خلال مجموعة منتجاتنا المبتكرة والتجربة الفريدة “.

وعلى هامش إفتتاح مركزMG الرياض، تم رفع الغطاء رسمياً عن أحدث طرازات MG لعام 2019، وهي السيارة السيدان MG6 العصرية والجديدة كلّياً. وتُعدّ الطراز الأحدث من العلامة التجارية للسيارات التي تشهد عملية إعادة إحياء بارزة وتلقى شعبية متنامية في المنطقة مع توسعة مجموعة منتجاتها الجديدة التي تستمر بإستقطاب أعداد متزايدة بسرعة من العملاء.

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يتعزّز الشكل الجانبي السلس والانسيابي لسيارة MG6 الجديدة كلّياً عبر لمسة من ألياف الكربون على المصد الأمامي، إضافة إلى الأضواء الأمامية التي تتألّق بمفهوم تصميمي مشابه لمِعلَم ’عين لندن‘، ووجود أطراف أنابيب عادم توأمية وشبك أمامي بنمط Star Rider المستوحى من اللغة التصميمية التعبيرية لدى العلامة التجارية بريطانية المنشأ. وتستمر هذه النفحة الرياضية الراقية في داخل المقصورة عبر لوحة عدّادات وكونسول وسطي بتصميم ذكي، ويكمّل هذا مقاعد عصرية مغطّاة بالجلد، مع التميّز بمقصورة باللونين الأسود والأحمر في طرازات الفئة العليا.

وتضم MG6 الجديدة محرّك بنزين سعة 1.5 ليتر، وتتميّز السيارة بكونها رياضية واقتصادية في الوقت ذاته، وهي تستطيع التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر بالساعة خلال سبع ثواني فقط بينما تمكّن قطع مسافة 100 كيلومتر عبر استهلاك أقل من ستة ليترات من الوقود. وتتمتّع السيارة بأربع وضعيات قيادة لتلبية متطلّبات مختلف الظروف – الإقتصادية Eco، العادية Normal، الرياضية Sports والشخصية Individual – بالإضافة إلى نظام نقل حركة رائد بفئته من سبع سرعات وقابض ثنائي وتصنيف خمسة نجوم من البرنامج الصيني لتقييم السيارات الجديدة (CNCAP)، مما يضمن تنقّل كامل العائلة بأناقة وأمان.