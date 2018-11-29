كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواصفات وسعر بورش 911 قبل الكشف عنها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد شركة "بورش" للكشف عن سيارتها 911 التاريخية، وهذا خلال فعاليات معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر القادم.

وأوضحت الشركة الألمانية أنها تقدم الجيل الثامن من سيارتها الرياضية الشهيرة بإطلاق الموديل Carrera S بقوة 450 حصان، والمطروح للبيع التجاري الآن بسعر 120 ألف و 125 يورو ( اي ما يعادل 2.5 مليون جنيه مصري تقريباً)، على أن يتم تسليمه للعملاء خلال الربع الأول من عام 2019.

وقامت بورش بتطوير تصميم السيارة الكوبية الشهيرة؛ الذي حافظ على الرفارف المستقلة والشكل التقليدي للسيارة الرياضية، ومع ذلك يأتي الموديل الجديد أكبر عرضا بعض الشيء، مع الاعتماد على الإطارات المختلطة مع بعض التفاصيل الجديدة مثل مقابض الأبواب أو كتابة بورشه ثلاثية الأبعاد، وشريط المصباح الخلفي الممتد أسفل الرفرف الخلفي القابل للتمديد، وفي داخل السيارة تظهر مقصورة رقمية بشاشة لمسية أكبر، ومن ضمن أنظمة المساعدة الجديدة كاميرا التصوير الحراري لمزيد من وضوح الرؤية في الظلام.

ويتولى مهمة دفع سيارة بورشه الجديدة محرك بوكسر سداسي الأسطوانات، ويتم نقل قوة المحرك إلى العجلات عن طريق ناقل حركة مزدوج القابض ثماني السرعات، وأكدت الشركة الألمانية أنه يمكن تجهيز المحرك بنظام الدفع الرباعي حسب الرغبة، وأضافت بورش أن المحرك الجديد يولد قوة 450 حصان بزيادة قدرها 30 حصان مقارنة بالموديل السابق.

وتنطلق سيارة بورشه Carrara S الجديدة من الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 306 كيلومتر في الساعة، ويبلغ معدل استهلاكها للوقود 8.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

ومن المقرر إطلاق الموديل الأساسي من سيارة بورشه 911 في وقت لاحق كموديل Carrera بقوة 385 حصان، بالإضافة إلى النسخ GTS و Turbo.