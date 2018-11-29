تجربة قيادة ام جي 6 2019 الجديدة كلياً + معلومات عن شركة سايك وام جي البريطانية الصينية

الخليج ٣٦٥ نت – نطرح اليوم لكم تجربة قيادتنا لسيارة ام جي 6 الجديدة كلياً 2019 والتي كانت في الصين وبالتحديد في مدينة شنغاهاي, تحدثنا في الفيديو عن شركة سايك التي امتلكت علامة ام جي البريطانية الأصل وكيف قامت بتطويرها وماهي التطورات التي تقوم بها حالياً الشركة واستهدافها للأسواق العربية وايضاً الحدث عن تطور الجودة في السيارات الصينية وبالتحديد ام جي. شاهد التقرير:



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