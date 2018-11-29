كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقب اجتماع "السيسي".. تفاصيل إنتاج أول سيارة مصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفريق "عبد المنعم ألتراس" رئيس هيئة العربية للتصنع، أن الهيئة قد انتهت بالفعل من الدراسات النهائية من أجل تصنيع أول سيارة مصرية

وأضاف "التراس" من خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي ” أحمد موسى” مقدم برنامج على مسئوليتي على فضائية صدى البلد المصرية، أن الرئيس "السيسي" قد اطلع على كافة التفاصيل، وغليكم أهم المعلومات عن السيارة الجديدة.

1- مصرية بنسبة 100%.

2- العمل على تصنيعها مع بداية 2019.

3- يتم تطبيق معاير الجودة وأنها ذات مستوى عالي.

4- أن السيارة سوف تنافس في الصعيد المحلي والدولي.

5- السيارة الجديدة تناسب شرائح مختلفة من المواطنين.

6- أنها سوف تنافس سواء من حيث الشكل أو الإمكانيات.