كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تطرح لوحات سيارت جديدة بهذه الأسعار.. أبرزها "مصر2" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة الداخلية عن ثلاث لوحات جديدة للبيع بنظام المزاد العلني الإلكتروني، وهذا عبر موقع لوحتك دوت كوم تحت إشرار قطاع الشرطة المتخصصة.

ومن المقرر بحسب الوزارة أن يغلق باب التزايد على ثلاث لوحات مساء يوم 29 من نوفمبر الجاري.

واللوحات المطروحة للبيع هي (مـ صـ ر2) ووصل سعرها إلى الآن 445.000 جنيه ويتنافس لشرائها شخصين، واللوحة الثانية (هـ ر م 777) ووصل سعرها 125.000 جنيه ويتنافس عليها شخص واحد.

أما اللوحة الثالثة والتي وصل سعرها إلى الآن 105.000 جنيه هي (أ س 4444) ويتنافس لشرائها شخصين.

وأعلنت الداخلية في وقت سابق عن تجاوز إجمالي مبيعات اللوحات منذ البدء في خدمة المزاد الإلكتروني منتصف عام 2017 وحتى الآن حاجز الـ100 مليون جنيه، وذهبت جميعًا لدعم صندوق تحيا مصر.