كيا سول 2020 الجديدة كلياً تدشن رسمياً مع نسخة كهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – تم الكشف عن أحدث أجيال كيا سول 2020 في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2018، ورغم أنها تمتلك مظهر مشابه لجيلها السابق، إلا أنها خضعت للعديد من التغييرات.

تأتي سول 2020 مع تصميم صندوقي كالمعتاد ولكن مع عدد من عناصر التصميم المستقبلية، مثل الأضواء الأمامية النحيفة أعلى الشبك الأمامي الأسود، إضافة إلى مصابيح نهارية بالمقدمة، بينما تبدو الخلفية مختلفة تماماً لتمتلك مصابيح ممتدة حتى الأعمدة الخلفية المصممة كي تظهر مثل أعمد الطائرات حاملة لشارة سول.

وفيما يتعلق بالمحركات، نجد أن هناك العديد من الخيارات التي تبدأ مع محرك 2 لتر تنفس طبيعي 4 سلندر بقوة 147 حصان و178 نيوتن.متر من عزم الدوران مع ناقل حركة يدوي ذو 6 سرعات، أو آخر أوتوماتيكي ذكي متغيّر، إضافة لوجود محرك 4 سلندر تيربو 1.6 لتر مع ناقل حركة ذو 7 سرعات مزدوج القابض بقوة 201 حصان و264 نيوتن.متر من العزم، ويكون الخيار الأهم الجديد هو سول الكهربائية ذات بطارية بقدرة 64 كيلوواط الداعمة للشحن السريع والمتصلة بمحرك كهربائي قوة 201 حصان و394 نيوتن.متر من عزم الدوران.

تأتي سول الكهربائية 2020 مع أربعة أنماط قيادة هي ايكو، كومفورت، سبورت، وايكو+ التي تعمل أوتوماتيكياً على تعديل كل من القوة، طاقة الكبح المتجددة، مكيف الهواء، إعدادات التدفئة، وذلك أثناء وضع حد للسرعة للمساعدة على زيادة كفاءة استهلاك المحرك للطاقة لأقصى درجة.

يعمل نظام طاقة الكبح المتجددة عبر دواسات المكابح التي تسمح للسائق بإبطاء السيارة وتخزين طاقة الضغط مع تحويلها إلى طاقة كهربائية، كما يوجد نظام كبح وإيقاف ذكي يعمل على تشغيل المكابح حسب المسافة التي تتواجد بها السيارات الأخرى.

استوحت المقصورة تصميمها من الموسيقى عبر سلسلة من الأشكال والخامات التي تعكس الأصوات، ولهذا توجد إضاءة داخلية يمكن أن تتناغم مع مختلف أنواع الموسيقى التي يتم تشغيلها عبر النظام الصوتي، إضافة لوجود شحن لاسلكي، مكيف أوتوماتيكي، شاشة 10.25 إنش عالية الدقة اختيارية يمكن قسمها لجزئين مع دعم الرؤية الخلفية، إرشادات الركن، أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، البلوتوث، ويوجد خيار لإضافة شاشة علوية 8 إنش ونظام Harman Kardon الصوتي الفاخر بقدرة 640 واط مع 10 سماعات ومضخم صوتي.

فيما يتعلق بالأمان، تأتي سول مع حزمة Drive Wise الخاصة بكيا، متضمنة كل من تفادي الاصطدام الأمامي، مساعد البقاء في المسار، مساعد تغيير المسار، تنبيه تشتت السائق، تنبيه ما قبل تصادم البقعة العمياء، تنبيه ما قبل الاصطدام الخلفي، مثبت سرعة ذكي ومساعد قوة المصابيح الأمامية.

هذا وسوف تتاح كيا سول 2020 بالأسواق في مطلع العام القادم، على أن تصل النسخة الكهربائية في وقت لاحق من عام 2019 قرب بداية عام 2020.

كيا سول

كيا سول الكهربائية