نيسان ماكسيما 2020 الجديدة تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان عن ماكسيما 2020 المحدثة “فيس ليفت” للتو خلال معرض لوس انجلوس للسيارات 2018، وهنا نلقي نظرة على كل ما هو جديد فيها.

تأتي مقدمة ماكسيما 2020 بمصد مختلف مدمج بمصابيح ضباب صغيرة بفتحات تهوية سوداء، كما أن المصابيح الأمامية LED محدّثة أكثر جمالاً.

الخلفية حصلت على مصابيح خلفية محدثة، عادم رباعي، مشتت هواء رياضي، بالإضافة إلى توفير عجلات 19 إنش بلاتينوم اختيارية.

اكتسبت الداخلية عدادات قياسات وألواح أبواب ومقود جديد، تطريزات وجلود وزخرفات ومواد أفضل تتنوع وفق الفئة المختارة.

حسّنت نيسان أيضاً تقنيات ماكسما 2020، حيث حزمة Safety Shield 360 باتت تأتي بمكابح طوارئ أوتوماتيكية، الكشف عن البقعة العمياء والمشاة، تنبيه مغادرة المسار ومصابيح أمامية أوتوماتيكية.

لم تتغير تفاصيل مولد الطاقة حيث تظل السيارة تستمد طاقتها عبر محرك 3.5 لتر 6 سلندر قوة 300 حصان وعزم دوران 353 نيوتن متر يتصل بناقل حركة متغير باستمرار Xtronic CVT.

هذا وستتاح نيسان ماكسيما 2020 الجديدة في 4 فئات هي S وSV وSL وSR وبلاتينوم، على أن تصل إلى دول الخليج خلال النصف الثاني من العام المقبل.