140 صورة حصرية من الخليج ٣٦٥ نت داخل معرض لوس انجلوس للسيارات 2018

الخليج ٣٦٥ نت – انطلق معرض لوس انجلوس للسيارات 2018 رسمياً حيث يتواجد فريق الخليج ٣٦٥ نت حالياً لتغطية الفعاليات على مدار الساعة. وقد ظهرت في لوس انجلوس طرازات جديدة بينها نيسان ماكسيما ومورانو 2020، اودي e-tron GT الكهربائية، جيب جلاديتور 2020 بيك اب، لينكون افياتور 2020، تويوتا بريوس 2019 وغيرها، كما أن الشركات من حول العالم حاضرة لاستعراض سياراتها، لذا قمنا بالتقاط 140 صورة تستعرض لكم كل ما رأيناه في فعاليات المعرض.

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