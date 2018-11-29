اودي e-tron GT 2020 النموذجية تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – قامت اودي بتدشين e-tron GT النموذجية في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2018، والتي تأتي على هيئة سوبر سيدان كهربائية بحجم طراز A7 سبورت باك، ومع مظهر هجومي أكثر.

يأتي النموذج بطول 4.96 متر وعرض 1.96 متر، حيث يُعد نتاج تعاون اودي وبورش في تطوير منصة السيارات الكهربائية مع بطارية يصل مداها إلى 500 كم بالشحنة الواحدة.

تشير أحدث التصريحات إلى أن النسخة الإنتاجية القادمة في 2020 من النموذج الاختباري لن تختلف كثيراً من حيث التصميم، وهو ما يتضمن مقدمة هجومية للغاية مع شبك أمامي سداسي حاد، مصابيح LED أمامية مع تأثيرات بصرية تشبه الرعد، مصدات رياضية الشكل، عجلات 22 إنش، فواصل جانبية، منافذ هواء ضخمة لتبريد البطارية، ورغم وجود أبواب دون مقابض، إلا أنها يمكن أن تظهر بالنسخة النهائية.

أما بالخلف، فإن النموذج يميل كما لو أنه كوبيه، بينما تمتد المصابيح الخلفية بكامل عرض حقيبة الأمتعة، ما يمنح السيارة لقب أكثر سيارات اودي ديناميكية.

وبالنظر للمقصورة، تكشف لنا e-tron GT عن داخلية تمتاز بالبساطة عبر أسطح تتمتع بشاشات لمسية، لوحة عدادات رقمية بالكامل، كما تمت مراعاة إمالة الشاشات باتجاه السائق لاستخدام الأوامر الصوتية والتحكم بمختلف الوظائف.

تتضمن الخصائص الأخرى مقود من جلد ألكانتارا، خامات ومواد جديدة، مؤشر اختيار لنمط القيادة للمساعدة في تغيير سلوك السيارة، وتخطيط داخلي لأربعة مقاعد مريحة.

وفيما يتعلق بالأداء، نجد أن النموذج سوف يأتي مع قوة 590 حصان، دون الإعلان عن معدل التسارع بعد.

هذا ومن المتوقع أن تأتي اودي e-tron GT 2020 فور إطلاق نسختها الإنتاجية مع دعم للمستوى الثالث من القيادة الذاتية ما يعني أنها ستقود نفسها بنفسها في بعض الحالات، مع مستويات عالية من الاتصال للهواتف الذكية ودعم لمختلف التطبيقات، مع العديد من التقنيات الأخرى.