جيب جلاديتور 2020 بيك اب الجديدة تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – خلال فعاليات معرض لوس أنجلوس للسيارات 2018 المقام حالياً، قامت جيب بتدشين بيك اب جلاديتور 2020 الجديدة رسمياً.

تأتي جيب جلاديتور بأربعة فئات مختلفة هي Sport وSport S وOverland وRubicon، حيث تكون الأخيرة هي الأكثر توجهاً للطرق الوعرة مع ممتصات صدمات Fox، أعمدة جانبية بكامل طول البيك اب، عمود إضافي لمنطقة الصندوق الخلفي، إطارات 33 إنش للأراضي الطينية من Falken M/T، بالإضافة إلى مصدات فولاذية.

تأتي جلاديتور بطول 5,181 ملم ما يعني أنها أطول بفارق 787 ملم عن رانجلر انليميتد، بينما قاعدة العجلات 3,480 ملم بزيادة 492 ملم عن رانجلر ذات الأربعة أبواب، وهو ما يُعد ضرورياً لاستيعاب الصندوق الخلفي ذو طول 1,254 ملم في البيك اب.

ورغم الحجم الكبير، إلا أن جلاديتور 2020 ستقدم تجربة متميزة بالطرق الوعرة، حيث تأتي بالفئة الأعلى مع ارتفاع عن الأرض بقدر 282 ملم، زاوية صعود منحدرات تبلغ 43.6 درجة، زاوية انكسار مكابح قدرها 20.3 درجة، زاوية هبوط المنحدرات 26 درجة مع القدرة على القيادة بالمسطحات المائية حتى عمق 762 ملم.

مقارنة برانجلر، تحمل جلاديتور العديد من العناصر والأجزاء الأكبر، وهو ما يتضمن كل من المحاور، العجلات، ونظام التعليق ذو أذرع خلفية أطول لزيادة قدرات التحكم والسحب، ما يتيح للبيك اب الجديدة حمل 725 كجم في صندوقها الخلفي وسحب 3,470 كجم.

فور إطلاقها، سوف تتاح جلاديتور مع محرك V6 Pentastar سعة 3.6 لتر بقوة 285 حصان و352 نيوتن.متر من عزم الدوران متصل بناقل حركة يدوي 6 سرعات قياسي، أو آخر أوتوماتيكي 8 سرعات اختياري مع دفع رباعي.

هذا وستكون جيب جلاديتور 2020 هي البيك اب الوحيدة المتاحة مع سقف قابل للفك وآخر قابل للطي أو كلاهما معاً، إضافة لتوفير زجاج أمامي يمكن إزالته، جوانب صندوق خلفي أكثر انخفاضاً وأقل طولاً من المنافسين لأجل تسهيل تعبئة وتفريغ الحمولة، إضافة لوجود أكثر من 80 نظام وتجهيز خاص بالأمان وسهولة القيادة، ما يتضمن زر +Off Road عند السير على الرمال أو الحصى، كاميرا أمامية، نمط عرض خاص للطرق الوعرة بشاشة الترفيه المعلوماتي، والمزيد بعد.