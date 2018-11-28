كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أسعار "هيونداي إلنترا AD" موديل 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكلاء علامات هيونداي ومازدا وجيلي وشيري وباجاج في مصر، قائمة بالأسعار الرسمية لسيارة هيونداي إلنترا AD سيدان موديل 2019 الجديدة خلال شهر نوفمبر الجاري.

وتقدم غبور أيقونة هيونداي الـ"Facelift" الجديدة في 7 فئات مختلفة التجهيزات والكماليات، وتتوافق جميعها على مستوى المواصفات الميكانيكية للمحرك وهو من نوع GAMMA سعة 1.6 لتر 4 سلندرات، وبقوة 127.5 حصان، وناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات.

ويبلغ طول إلنترا الجديدة 4.570 مم، وعرضها 1.800 مم، ويصل ارتفاعها الكلي 1.450 مم، وارتفاعها عن الأرض 150 مم، في حين وزنها الفارغ 1.185 كجم ووزنها الإجمالي 1.730 كجم.

أبزر التجهيزات الإضافية التي تتوافر بالسيارة في فئتها "GLS Fully Loaded" الأعلى تتمثل في مرآة الكروم الإلكترونية (ECM) التي تشعر تلقائيًا وتقلل من تسرب الضوء إلى السيارة، وكذلك نظام التهوية الخلفية، والمساحات ذات الشفرة الهوائية، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، ونظام تبديد الضباب عن الزجاج الأمامي.

وتمتاز الفئة الأعلى كذلك بنظام مثبت للسرعة وإمكانية فتح باب الصندوق الخلفي بشكل تلقائي بعد 3 ثوان من وقوف السائق في محيط السيارة.

يذكر أن هيكل السيارة إلنترا مكون من 53٪ من الفولاذ فائق القوة، ما يمنح السيارة مزيد من الصلابة، وهي مزودة أيضًا بنظام الإيقاف الأمامي من نوع ركيزة McPherson، ونظام المساعدة في إيقاف السيارة PAS.

ويمكن التعرف على أسعار الفئات الـ7 عبر الجدول التالي: