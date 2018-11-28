كاديلاك اسكاليد 2019 إصدار سبورت تظهر رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – قامت كاديلاك اليوم بالكشف عن الإصدار الرياضي من اسكاليد 2019، وذلك بالتزامن مع فعاليات معرض لوس أنجلوس للسيارات 2018.

سيتوفر الإصدار الرياضي الجديد من كاديلاك اسكاليد 2019 بثلاثة فئات هي Luxury وPremium Luxury وPlatinum، حيث ستأتي مع خارجية مطلية باللون الأسود اللامع على كل من الشبك الأمامي، إطارات النوافذ، الخطوط الجانبية والكثير بعد، مع وجود عجلات 22 إنش بلون حصري يحمل اسم منتصف الليل الفضي.

تأتي حزمة الإصدار الرياضي من اسكاليد مع تحديثات تصميمية فقط، لتظل الـSUV الفاخرة محتفظة بأجزائها الميكانيكية كما هي، وهو ما يعني البقاء على محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان وقدرة تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال أقل من 6 ثوان، مع وجود نظامي الدفع الثنائي أو الرباعي بشكل اختياري.

تتضمن التجهيزات الإضافية أيضاً كل من شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 إنش، أحدث أنظمة الترفيه المعلوماتي من كاديلاك مع دعم لجميع أنظمة الاتصال، نظام تعليق مغناطيسي للتحكم في سلاسة وراحة الركوب، إضافة إلى نظام صوتي Bose Centerpoint الفاخر 16 سماعة.

هذا ويأتي الإصدار الرياضي من اسكاليد 2019 للحفاظ على ريادتها بمبيعات فئة سيارات الـSUV الفاخرة الكبيرة عبر مظهر جديد مظلم وهجومي، على أن تبدأ الأسعار في الولايات المتحدة عند 84,790$ (317,965 ريال)، ويكون سعر الحزمة منفصلة 2,700$ (10,125 ريال)، وسوف تبدأ كاديلاك في استقبال الحجوزات عليها مطلع عام 2019.