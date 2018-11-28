ننشر المواصفات الكاملة لسيارة "مازدا 3" الجديدة كليا

تم الكشف بشكل رسمي عن الجيل الجديد من مازدا 3 رسمياً في معرض لوس أنجلوس للسيارات والتي سيتم إطلاقها كموديل 2020.

مازدا 3 بجيلها الجديد تعبر عن التصميم الانسيابي وتحمل الراية من الجيل السابق لتستمر مازدا في تقديم سيارات اقتصادية بتصميم عصري. حيث تم بناء مازدا 3 على قاعدة عجلات مازدا “Skyactiv-Vehicle” الجديدة التي تتميز بأنها أكثر صلابة وتوفر إهتزازات أقل وعزل أفضل.

حصلت الخارجية على تغييرات جديدة في التصميم تظهر في شبك المقدمة المنخفض والمدمج مع المصابيح الأمامية، بينما تتوفر الخلفية بفئة سيدان وهاتشباك، وفي الفئتين حصلت مازدا 3 على انسيابية جميلة ومصابيح دائرية مع مخارج ثنائية للعادم. بشكل عام حافظت مازدا على تصاميمها الجميلة الأنيقة الخالية من التعقيدات.

الداخلية بدورها حصلت على تغيير جذري اعتمد فيه المصممون على مبدأ “الأقل هو الأكثر”، وهو ما يظهر في شاشة النظام الترفيهي بمقاس 8.8 انش يقع أسفلها أزرار التحكم والمكيف البارز بجانبها. تقع أغلب أزرار التحكم بجانب ناقل الحركة الأنيق رفقة المقود الجديد. تتوفر الداخلية بعدة ألوان هي الأحمر، الأسود والبيج.

ميكانيكياً تتوفر مازدا 3 بخيارات عديدة من المحركات وفقاً للسوق الذي ستطرح فيه، ولم تكشف مازدا عن تحديثات كبيرة في المحركات، حيث يتوقع أن تحصل على تحسينات بسيطة في استهلاك الوقود والأداء بشكل عام. تبدأ المحركامن 4 سلندر بسعة 1.5 لتر، 2.0 لتر، ومحرك Skyactiv-G بسعة 2.5 لتر. ترتبط المحركات بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي من 6 سرعات.

أخيراً يتوقع أن تصل مازدا 3 إلى الأسواق العالمية في الربع الثاني من عام 2019.