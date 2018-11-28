هوندا باسبورت 2019 الجديدة كلياً تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – نظراً للطلب المتزايد على سيارات الكروس أوفر، قامت هوندا بإعادة إحياء طراز باسبورت كموديل 2019 جديد كلياً كي تقع بين كل من طرازي CR-V وبايلوت بعد تدشينها بمعرض لوس أنجلوس 2018.

تأتي باسبورت على هيئة كروس أوفر أكبر من CR-V، ولكن مع أداء رياضي أكثر وحجم أصغر من بايلوت، كي تقدم تجربة قيادة محسنة بالطرق الممهدة مع القدرة على مجابهة الطرق الوعرة.

فيما يتعلق بالتصميم، نجد أن المقدمة تحمل شبك أسود شبيه بذلك الخاص بطراز ريدج لاين، مع مظهر خارجي عضلي، كسوة سفلية بألواح بلاستيكية سوداء، بالإضافة لمستوى ركوب مرتفع، عجلات 20 إنش قياسية، مصابيح LED، وأنابيب عادم مزدوجة مع فوهات من الكروم.

بالانتقال إلى المقصورة، نجد داخلية تشبه تلك الخاصة بطراز بايلوت، حيث تتضمن كل من مقود رباعي، شاشة 7 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي، مكيف ثلاثي المناطق، نظام صوتي ذو 6 سماعات وشاشة 5 إنش، بينما تحصل الفئات الأعلى على مقاعد مدفأة من الجلد، فتحة سقفة، شاشة 8 إنش للنظام الصوتي، دعم أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائياً، كاميرا رؤية خلفية وخطوط إرشاد ديناميكية أثناء الركن، نظام ملاحة GPS، إضاءة داخلية محيطية، دعم الاتصال بشبكات 4G والواي فاي، كسوة داخلية باللون الأسود اللامع مع نظام صوتي فاخر ذو 10 سماعات بأعلى فئة.

وفيما يتعلق بالعملية، تقدم باسبورت أعلى مساحة للركاب والمقصورة بالكامل في فئتها، حيث تبلغ السعة 1,166 لتر خلف المقاعد الخلفية، وهو ما يمكن أن يصل حتى 2,205 لتر في حالة طي المقاعد بضغطة زر مع وجود 70.8 لتر من مساحة المتعة أيضاً بالأرضية الخلفية.

أما عن المحركات، فنجد خيار واحد من نوع V6 سعة 3.5 لتر بقوة 280 حصان و354 نيوتن.متر من عزم الدوران متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 9 سرعات، مع وجود خيار لإضافة نظام دفع رباعي مع توجيه العزم.

نظراً لتصميم باسبورت للطرق الوعرة، فهي تأتي مع نظام إدارة الاحتكاك الذكي الذي يضم أوضاع تتراوح ما بين عادي، رمال، ثلوج وطين بكافة موديلات الدفع الرباعي، وهو ما يساعد على جعل باسبورت ذات قدرة أكبر بالطرق الوعرة مقارنة بالمنافسين.

هذا ومن المخطط أن يتم طرح هوندا باسبورت 2019 بالأسواق خلال العام القادم، لتكون مستندة على منصة Global Light Truck، لتتشارك أغلب عناصر هيكلها مع طرازات بايلوت وريدجلاين، وبفضل هذا التكوين القوي، تستطيع باسبورت سحب ما يصل إلى 2,268 كجم عند تزويدها بالتجهيزات اللازمة.