كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أسعار وتكلفة شحن السيارت الكهربائية بعد تسهيل إستيرادها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد ارتفاع أسعار الوقود البترولي والمحروقات الخاصة بالسيارات، قررت وزارة التجارة والصناعة السماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة، مما يساهم في التأثير الإيجابي على سوق السيارات في مصر.

وقد أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة قراراً، يوم السبت الموافق 31 مارس 2018م، السماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة، بشرط إلا يتخطى سنة صنعها 3 سنوات، إلا أن القرار لم يشمل الموتوسيكلات، مشيرًا إلا أن التيسرات التي منحتها الحكومة لتلك السيارات جاءت تشجيعًا للمستهلك المصري لشراء تلك السيارة صديقة البيئة لأنها تستخدم أي نوع من الوقود.

كما أن أسعار السيارات الكهربائية المستعملة موديلات 2014 و 2015 سيتراوح بين 250 ألف جنيه و300 ألف، بما يوازي 14 و 15 ألف دولار، وهي أقل من اسعار السيارات التي تعمل بالنزين ولها نفس الإمكانيات.

أما عن شحن السيارة فقد أكد مصدر مسؤول أن تكلفة شحن السيارة يصل ما بين 50 لــ60 جنيهاً، والتي تكفي لقطع السيارة مسافة تقرب من 300 كيلو متر، وهو ما يوازي 30 لتر بنزين، ما يعني توفير السيارة الكهربائية لثلث التكلفة بالمقارنة بالتي تسير بالوقود، كما انها لا تحتاج إلى صيانة إلا في اضيق نطاق، كما أن صيانتها لا تتكلف سوى 5% من صيانة السيارة العادية، مشيراً إلى أن أول صيانة للسيارة الكهربائية تبدأ بعد 90 ألف كم.

مميزات السيارات الكهربائية

تقلل من الاعتماد على النفط.

هدوء تام أثناء الحركة.

صديقة للبيئة وغير ملوثة لها.

اقتصادية ولا سيما بعد ارتفاع أسعار الوقود.

مناسبة للمدن حيث تتوقف بشكل متكرر دون مشاكل.