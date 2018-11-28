لينكون افياتور 2020 منافسة مرسيدس GLE تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر فعاليات معرض لوس انجلوس للسيارات 2018، حيث دشّنت للتو افياتور 2020، وهي أجمل لينكون على الإطلاق ظهرت على مر السنوات الأخيرة.

التصميم

تأتي السيارة بـ 3 أصفف مقاعد تحت نافيجيتور في خط الإنتاج، وهي تمثل إجابة لينكون على المنافسة المشتعلة في قطاع SUV الفاخر متوسط الحجم، حيث مقرر لها منافسة أمثال اودي Q7، بي ام دبليو X5، مرسيدس GLE وفولفو XC90.

كانت لينكون قد كشفت في مارس 2018 عن سيارة نموذجية (كونسيبت) تحمل اسم افياتور، وفي نسختها الإنتاجية التي أطلت علينا للتو تتميز بتصميم مماثل حيث المصابيح الأمامية LED، الشبك كرومي عضلي كبير، كما هنالك مصابيح خلفية نحيلة بشريط ضوئي أفقي تماماً مثل الكونسيبت.

في داخلها، يستمر التشابه مع الكونسيبت حيث الأسطح الجلدية الأنيقة، عدادات القياسات الرقمية، شاشة المعلومات الترفيهية الكبيرة وضوابط المقاعد على الأبواب.

تقنيات متطورة

ستأتي مع أحدث تقنيات لينكون المتمثلة في إمكانية استخدام الهاتف الذكي كمفتاح، نظام تعليق ذكي يتيح لها “رؤية” الحفر ومسح الطريق والتأقلم بناءً عليه حتى تكون تجربة القيادة سلسة ومريحة لأقصى الحدود.

كما ستحصل افياتور 2020 على حزمة السائق المساعدة “لينكون كو بايلوت 360 بلس” والتي تضيف القيادة الذاتية في الزحام المروري، مساعد التوجيه، فرامل أوتوماتيكية وكذلك مساعد الركن.

خيارات المحركات

تشارك افياتور الجديدة المنصة مع فورد اكسبلورر القادمة التي تأتي قياسياً بنظام دفع خلفي مع توفير الدفع الرباعي بشكل اختياري، والمحرك القياسي تيربو مزدوج 3 لتر 6 سلندر قوة 400 حصان وعزم دوران 542 نيوتن.متر يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات.

أيضاً ستتاح نسخة هايبرد تشحن بالقابس بقوة 450 حصان وعزم دوران 813 نيوتن.متر يمكنها السير على الكهرباء أو الاحتراق الداخلي فقط، دون الكشف عن كامل التفاصيل.

الوصول للأسواق

يفترض أن تصل لينكون افياتور 2020 للأسواق في نهاية العام المقبل، على أن تعلن تفاصيل الأسعار والفئات في وقت لاحق.