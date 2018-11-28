بورش 911 2020 الجديدة كلياً تكشف نفسها رسمياً “صور ومواصفات وأسعار”

الخليج ٣٦٥ نت – انطلق معرض لوس انجلوس للسيارات 2018 رسمياً، وأولى الواصلين هي بورش 911 2020 الجديدة كلياً التي انتظرناها طويلاً.

خارجية مألوفة

فعلياً، لم تحصل السيارة الرياضية العريقة على تغييرات جذرية مقارنة بخليفتها، حيث حصل جيلها الثامن على أقل اختلافات ممكنة بالتصميم، وفي الواجهة الأمامية هنالك مصابيح جديدة، فتحات تهوية محدّثة، مصابيح نهارية LED مختلفة، بالإضافة إلى غطاء محرك معاد تشكيله بخطوط مختلفة وكذلك رفارف أكبر.

الخلفية على ناحية أخرى حصلت على تحديثات محظوظة، حيث المصابيح الخلفية متصلة في بعضها عبر شريط ضوئي تماماً مثل أحدث موديلات بورش، كما أضاف المصممون مصداً خلفياً جديداً وعادماً مختلفاً.

خلاف ذلك، ليست هنالك تغييرات تذكر حيث أقواس العجلات عضلية، العجلات رياضية، خط السقف مائل، مقابض الأبواب متدفقة، مع حصول كاريرا على جنوط 19 إنش بالمقدمة و20 إنش بالخلفية، في حين لدى كاريرا S جنوط 20 و21 إنش على التوالي، مع الأخذ بالاعتبار أن عرض السيارة قد زاد وتمت إطالة مقدمتها كي تتوافق مع المعايير القانونية التي تحمي المشاة في حالات الاصطدام.

داخلية تطويرية

في الداخل، حصلت 911 على تغييرات أكبر تتمثل في عدادات قياسات جديدة، ناقل حركة محدّث، شاشة كبيرة 10.9 إنش للمعلومات الترفيهية، كما أن لوحة القيادة حصلت على تصميم ممتليء بالزوايا مستوحى من 911 بالسبعينيات، كما أن مساحة المقصورة تحسّنت بفضل زيادة أبعاد الموديل.

محركات محدّثة

تأتي 911 بمحرك تيربو مزدوج محدّث 3 لتر 6 سلندر قوة 385 حصان في كاريرا القياسية بزيادة 15 حصان، كاريرا S بقوة 450 حصان بزيادة 30 حصان ما يتيح لها الانطلاق من 0-100 كم/س خلال 3.7 ثوان بالدفع الخلفي وخلال 3.6 ثوان الدفع الرباعي بسرعة قصوى 310 كم/س، على أن يكون ناقل الحركة يدوي 7 سرعات أو ثنائي المقبض 8 سرعات، بالإضافة إلى إتاحة التوجيه الرباعي للعجلات بشكل اختياري.

تقنيات متقدمة

ستتوفر السيارة الرياضية بنمط قيادة على الطرق الرطبة، حيث مدمج فيها مستشعرات تكتشف مقدار المياه تحت العجلات، ما يضبط نظام الاستقرار ومانع انغلاق المكابح مع تنبيه السائق.

كما حصل الموديل على مساعد فرملة قياسي يكتشف مخاطر الاصطدام وينبهك مع تفعيل الفرامل أوتوماتيكياً في حالات الطوارئ، كما أن مساعد الرؤية الليلية وكاميرا التصوير الحراري متاحان بشكل اختياري لأول مرة، بالإضافة إلى مثبت السرعة المتكيّف ونظام قياس المسافة بينك وبين السيارات الأخرى، التشغيل-الإيقاف وحتى مساعد الاتصال بالطوارئ أوتوماتيكياً عند استشعار وقوعك مكروه لك.

السعر

هذا وستبدأ بورش 911 كاريرا S من 113,200$ (424,500 ريال) في الولايات المتحدة، على أن ترتفع إلى 120,600$ (452,250 ريال) في كاريرا 4S وستصل إلى الأسواق العالمية نهاية 2019.