هل الردياتير الألمنيوم أفضل من النحاس للسيارة؟ وما أسباب تلفه؟

الخليج ٣٦٥ نت – الردياتير من أبرز أجزاء السيارة، والذي يقع عليه مسؤولية تبريد المحرك والحفاظ عليه من التلف، ولأن التبريد في السيارة يعتمد بصورة كبيرة على الردياتير وكفاءته، لذا يجب صيانته بصفة دورية والمحافظة عليه حتى تحافظ على منظومة التبريد في السيارة والمحافظة على المحرك.

والردياتير مثل أي قطعة أخرى في السيارة معرضة للتلف والأعطال، ومن الأسباب التي تؤدي إلى تلف الردياتير هي حدوث ثقب أو مشكلة للأنابيب أو الخراطيم المرنة الموجودة داخل الردياتير، أو بسبب تهالكه لانتهاء عمره الافتراضي أو تعرضه لشروخ أو كسر، أو تراكم الصدأ بداخله لدرجة تغليفه بالكامل من الداخل.

وعند شراء ردياتير جديد فإنه يوجد نوعين في الأسواق هما الردياتير المصنوع من النحاس والنوع الآخر مصنوع من الألومينيوم، وهنا يقع كثير من السائقين في حيرة لعدم معرفة المناسب منهم للسيارة، خاصة وأن منطقة الخليج العربي تمتاز بحرارتها المرتفعة.

في هذه الحال ينصح خبراء السيارات بشراء الردياتير المصنوع من الألومينيوم، حيث يتميز الردياتير الألومينيوم عن النحاسي بقدرته الفائقة بتصريف الحرارة المرتفعة بصورة أسرع، كما ينصح الخبراء باختيار سائل التبريد المناسب للردياتير، ولا يتم وضع المياه العادية للتبريد.