ما أهمية الثرموستات في السيارة؟ وما أضرار تعطيلها؟

الخليج ٣٦٥ نت – نظراً لزيادة درجات الحرارة بصورة كبيرة في فصل الصيف في منطقتنا العربية، يعمد كثير من السائقين إلى إلغاء عمل الثرموستات من محركات السيارات خلال فصل الصيف، وخاصة تلك السيارات التي تعاني من مشاكل في الحرارة، حتى لا ترتفع درجة الحرارة داخل المحركات.

ومع بداية فصل الشتاء يقوم السائقين بإعادة تشغيل الثرموستات مرة أخرى، وهذا بالتأكيد فعل خاطئ من البداية، ويجلب الضرر لمحرك السيارة.

لأن الثرموستات تعمل وفق نظام متوازن وهو السماح بمرور مياه التبريد إلى خارج محرك السيارة في اتجاه الردياتير، ويتم هذا وفق شرط وهو وصول درجة الحرارة إلى ما بين 80 درجة و 90 درجة، ويتم تبريد المياه في الردياتير ثم تسمح بعودة المياه بعد تبريدها إلى المحرك مرة آخرى.

ويعمد السائقين لإيقاف عمل الثرموستات في الصيف من أجل استمرار دوران المياه بين المحرك والردياتير بصفة دائمة، لكي لا يحدث ارتفاع لدرجة حرارة المحرك خاصة في الصيف، ثم إعادة تشغيل الثرموستات في الشتاء.

ويجب عدم إيقاف عمل الثرموستات لأنه يؤدي إلى عدم ثبات أداء محرك السيارة نظراً للاحتراق غير الجيد للوقود بسبب انخفاض درجة الحرارة، وبالتالي يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود، كما أن الزيت لن يحصل على اللزوجة المثالية للاشتغال خاصة وأنه مخصص للعمل وفق درجة حرارة معينة مما يضر بالأجزاء الداخلية للمحرك ويزيد من الاحتكاك بينهم.

كما يؤدي هذا الفعل أيضاً إلى زيادة انبعاث التلوث من محرك سيارتك نتيجة عدم الاحتراق الجيد للوقود، لعدم ثبات أداء المحرك وزيادة استهلاك الوقود كما ذكرنا، لهذا يجب دائماً تشغيل الثرموستات وعدم تعطيل عملها أبدأ.