كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ300 ألف جنيه.. أبرز 5 سيارات أوروبية متاحة في السوق المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إليكم في السطور التالية أبرز 5 سيارات أوروبية متاحة في مصر بأسعار تقل عن 300 ألف جنيه:

رينو لوجان

تعتبر السيارة لوجان "سيدان" المقدمة من رينو الفرنسية واحدة من السيارات التي لاقت إقبالًا كبيرًا في السنوات الأخيرة بالسوق المصري، وذلك بسبب أسعارها التنافسية مقارنة بما تقدمه من مواصفات وكماليات.

ويبلغ السعر الرسمي لموديل 2019 من فئة F/L المانيوال المزودة بمحرك 1600 سي سي بقوة 90 حصان بسرعة قصوى 175 كم/س 190.000 جنيه.

فيات دوبلو

تتوفر السيارة دوبلو المقدمة من فيات الإيطالية والتي تنتمي إلى فئة الـMPV العائلية في مصر بفئتين، الأولى خماسية المقاعد والثانية سباعية المقاعد وكلاهما مزودة بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.4 لتر بقوة 95 حصان وناقل حركة يدوي من 4 سرعات.

وتبدأ أسعار النسخة خماسية المقاعد من فيات دوبلو موديل 2018 من 254.900 ألف جنيه والفئة سباعية المقاعد يبلغ سعرها الرسمي 259.900 جنيه.

بيجو 301

تعتبر بيجو الفرنسية واحدة من أقدم العلامات التجارية الأوروبية في مصر، حيث يمتد تاريخ تواجدها بالسوق المحلي إلى أكثر من 60 عامًا.

ويقدم وكيل بيجو في مصر سيارة 301 "سيدان" موديل 2018 بفئتين من التجهيزات، ويبلغ سعر الفئة الأولى 1.6 A/T Active من 270.000 جنيه.

وتستمد بيجو 301 طاقتها من محرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 115 حصان ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وتبلغ سرعة السيارة القصوى 188 كم/س.

سيات توليدو

شركة سيات الإسبانية المملوكة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية تقدم لعملائها في السوق المصري أيقونتها توليدو "سيدان" موديل 2018 بأسعار تبدأ من 295.000 جنيه.

وتتوفر السيارة في مصر بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر بقوة حصانية تصل إلى 110 حصان وسرعة قصوى تصل إلى 195 كم/س، وينقل حركة المحرك للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

سكودا رابيد

تعد سكودا التشيكية المملوكة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية واحدة من العلامات التجارية المنافسة في السوق المصري، حيث تقدم لعملائها 6 سيارات مختلفة تتنوع بين السيدان والـSUV.

ومن سيارات سكودا المتاحة بأسعار تقل عن 300.000 جنيه في السوق المحلي أيقونتها رابيد موديل 2018 التي تتوفر بفئتين من التجهيزات ويبلغ سعر الفئة القياسية منها 299.000 جنيه.

وتعتمد سكودا رابيد 1.0 A/T Turbo Active على محرك ثلاثي السلندرات سعة 1 لتر معزز بشاحن تربو، وتصل قوته الإجمالية 96 حصان