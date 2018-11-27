كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. جينيسيس تكشف عن سيارتها "G90" بتحديثات كبيرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت جينيسيس رسميا عن G90 بتحديثات منتصف العمر والتي شملت تغييرات كبيرة في التصميم الخارجي، لتبدو وكأنها جيل جديد!

عادةً ما تكون تحديثات منتصف العمر أقل مما نراه بكثير، ولكن جينيسيس واثقة بتصاميمها وقدرتها على الإبداع في الجيل الجديد لذلك وفرت تحديث كبير وهوية مختلفة للجيل الحالي. التصميم الخارجي يتميز بالتغيير الكامل ويظهر ذلك في المقدمة بشبك جديد من نوعه ومصابيح جديدة مكونة من 4 عدسات وبإضاءة LED بخط قاطع في المنتصف، مع إعادة تصميم غطاء المحرك بإضافة خطين تبدأ من شعار جينيسيس، بينما تأتي الخلفية بمصابيح متصلة مكومة من جزئين بإضاءة LED بالكامل، وإستبدال شعار جينيسيس في الخلف بكتابة اسم الشركة، بالإضافة إلى أنها أصبحت أكثر إنسيابية من الخلف وحصلت على تصميم جديد لمخارج العادم المدمجة، أما من الجانب فقد أزالت جينيسيس إضاءة الإشارات من المرايات الجانبية ووضعتها في فتحة التهوية الجديدة.

الداخلية بدورها لم تحصل على تحديثات تذكر، ولكن جينيسيس قامت بتحديث تصميم فتحات التكييف، وتوفير خيارات أكبر من الجلود والتطعيمات وتحديث أنظمة الأمان والترفيه.

من حيث الأداء مازالت G90 تتوفر بـ 3 خيارات من المحركات، الأول هو محرك V6 بسعة 3.8 لتر والثاني محرك V6 ثنائي التيربو بسعة 3.3 لتر والمحرك الأقوى V8 بسعة 5.0 لتر.