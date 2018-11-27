المرور يوضح كيفية التعامل إذا حدث عطل مفاجئ لسيارتك على الطريق

الخليج ٣٦٥ نت – نشر الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور عبر “تويتر”، عدة نصائح لقائدي السيارات حول كيفية التعامل مع المركبة إذا أصابها عطل مفاجئ على الطريق؛ حرصاً منها على سلامة الجميع، وذلك كالتالي: عند تعطل المركبة على الطرق العامة لسلامتكم نرجو اتباع الآتي: توقف بجانب الطريق.

أضئ أنوار المركبة التنبيهية.

ضع مثلث الطوارئ العاكس خلف المركبة لتنبيه بقية المركبات.

اتصل بالطوارئ واطلب المساعدة.

تجنّب الوقوف أمام أو خلف المركبة.

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