المرور يكرّم مواطن خاطر بحياته لإنقاذ شاب احتجز داخل سيارة محترقة بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – قام الرائد “حسن شقير الرشيدي” مدير شعبة المرور بمحافظة الزلفى بتكريم المواطن محمد الفحام؛ تقديراً لشهامته ومبادرته بإنقاذ حياة شاب احتجز داخل سيارة محترقة.

وروى المواطن “محمد الفحام”، أنه كان يسير على طريق الملك فهد وعندما وصل بمحاذاة الجسر رأى سيارة تصطدم بالحاجز الأسمنتي وتنقلب عدة مرات، وعندما أوقف سيارته وذهب لموقع السيارة رأى الدخان يتصاعد منها وكان السائق محتجزاً بداخلها، فعمل على إخراجه بعناية قبل أن تحترق السيارة.

واستكمل : بأنه وجد السائق مصاباً بنزيف حاد فنقله إلى المستشفى، كما طالب المسؤولين بسرعة إنجاز الأعمال بجسر شارع الملك فهد والمتوقف العمل فيها منذ فترة.