لكزس تخطط لإطلاق سوبر SUV تنافس لامبورجيني اوروس

الخليج ٣٦٥ نت – تخطط لكزس لتوسيع مجموعة طرازاتها قريباً عبر إطلاق سوبر SUV عائلية جديدة موجهة لمنافسة كل من لامبورجيني اوروس، واستون مارتن DBX.

تأتي هذه المعلومات من موقع تسريبات Spyder7 الياباني الشهير، والذي يصرح أن علامة لكزس التابعة لتويوتا قد تقوم بالكشف عن الموديل الجديد خلال حدث خاص في عام 2020، على أن يتم طرحها بالأسواق في 2021.

تشير الشائعات إلى استناد الموديل الجديد على نموذج LF-1 ليميتليس الاختباري الذي تم الكشف عنه مسبقاً، حيث سوف يستقر على منصة TNGA، على أن تكون بطول 5,000 ملم، عرض 1,980 ملم وبقاعدة عجلات طولها 2,974 ملم، أي أنها ستكون أقصر وانحف وأكثر انخفاضاً من لامبورجيني اوروس.

كما تشير التسريبات لكون الفئة القياسية قادمة مع محرك V6 سعة 3.5 لتر ذو قوة 424 حصان من موديل LS 500، ولكن مع مزيد من القوة، ومع احتمال إطلاق نسخة هجينة مزودة بمولد كهربائي مساعد، بينما ستحصل الفئة الأعلى على محرك V8 سعة 4 لتر مزدوج التيربو، وهو ما يُعتقد أنه سيكون محرك LS F القادمة أيضاً، حيث سيأتي في SUV القادمة بقوة 661 حصان، وهو ما يعني أنه أقوى بفارق 20 حصان عن لامبورجيني أوروس القادرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.6 ثانية قبل بلوغ سرعة قصوى 305 كم/س.

هذا وفي حالة شروع لكزس في إنتاج مثل هذه السوبر SUV بالفعل، فمن المؤكد أنها ستأتي مع داخلية فائقة الفخامة وأحدث تقنيات الصانعة اليابانية.